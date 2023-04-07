Володин предложил лишить доходов тех, кто поливает грязью Россию

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Михаил Мишустин на представлении в Государственной Думе Российской Федерации. Москва, володин вячеслав
Вячеслав Володин запустил опрос о том, нужно ли запретить артистам, поливающим Россию грязью, монетизироваться в стране Фото:

Поливающие Россию грязью публичные личности не должны иметь возможности монетизироваться в России. С таким призывом выступил председатель Госдумы России Вячеслав Володин.

«Негодяи, поливающие грязью Россию, получают доходы за счет наших граждан», — написал Вячеслав Володин в своем telegram-канале. Он также запустил опрос, в котором инициативу могут поддержать все граждане.

В России собираются запустить реестр недобросовестных блогеров. Список будет сформирован на основе жалоб пользователей. Свои жалобы можно будет оставить в telegram-боте, передает телеканал 360.

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Поливающие Россию грязью публичные личности не должны иметь возможности монетизироваться в России. С таким призывом выступил председатель Госдумы России Вячеслав Володин. «Негодяи, поливающие грязью Россию, получают доходы за счет наших граждан», — написал Вячеслав Володин в своем telegram-канале. Он также запустил опрос, в котором инициативу могут поддержать все граждане. В России собираются запустить реестр недобросовестных блогеров. Список будет сформирован на основе жалоб пользователей. Свои жалобы можно будет оставить в telegram-боте, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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