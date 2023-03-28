28 марта 2023

Синоптики прогнозируют в ХМАО резкие перепады температур

© Служба новостей «URA.RU»
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Заморозки. Тюмень , погода, заморозки, осень, изморозь
Ночью в ХМАО температура опустится ниже 20 градусов, а днем поднимется до +6 Фото:

К концу рабочей недели в ХМАО ожидаются резкие перепады дневных и ночных температур и усиление ветра. Об этом сообщается на сайте Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе.

«В пятницу, 31 марта, в ХМАО ожидается южный ветер 7-12 м/с с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха: ночью от -12 до -17, при прояснениях от -18 до -23 градусов, днем от +1 до +6, местами до -4, -9 градусов. Прогнозируются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега», — сообщают синоптики на сайте управления.

Ранее URA.RU рассказывало, что из-за теплой погоды во дворах Урая и Нефтеюганска появились огромные лужи. В Урае коммунальщиков перевели на усиленный режим работы.

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К концу рабочей недели в ХМАО ожидаются резкие перепады дневных и ночных температур и усиление ветра. Об этом сообщается на сайте Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе. «В пятницу, 31 марта, в ХМАО ожидается южный ветер 7-12 м/с с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха: ночью от -12 до -17, при прояснениях от -18 до -23 градусов, днем от +1 до +6, местами до -4, -9 градусов. Прогнозируются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега», — сообщают синоптики на сайте управления. Ранее URA.RU рассказывало, что из-за теплой погоды во дворах Урая и Нефтеюганска появились огромные лужи. В Урае коммунальщиков перевели на усиленный режим работы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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