Челябинцам прочтут диктант вице-губернатор, министр, ректор и первая леди региона

Тотальный диктант в Челябинске проведут на разных площадках Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Тотальный диктант в Челябинске прочтут вице-губернатор, министр, ректор и первая леди региона. Как URA.RU сообщили в пресс-службе губернатора области, текст подготовил писатель Василий Авченко.

«В Челябинске тотальный диктант по тексту современного писателя Василия Авченко прочтут первый вице-губернатор Ирина Гехт, министр культуры Алексей Бетехтин, ректор Челябинского госуниверситета (ЧелГУ) Сергей Таскаев и первая леди региона Ирина Текслер. Мероприятие пройдет в разных районах города», — рассказали URA.RU в пресс-службе губернатора.

Диктант начнется 8 апреля в 13 часов. Челябинцев пригласили в помещения Областной универсальной научной библиотеки, ЧелГу и Южноуральского госуниверситета, библиотеки №22, информцентра по атомной энергии и другие. Среди тех, кто прочтет диктант, также названы телеведущий Павел Михайлов, поэт Янис Грантс, атомный блогер Артем Шуварин и другие.

На трех площадках проведения тотального диктанта в Челябинске его напишут иностранцы. Граждане, изучающие русский язык, пройдут тест TruD и напишут адаптированный отрывок из текста тотального диктанта в челябинских вузах.