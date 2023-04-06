06 апреля 2023

Миасский завод смонтировал чистые блоки в больнице Казахстана. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Поездка Алексея Текслера на строительство инфекционной больницы. Челябинск, операционная, палата, раковина
Общая площадь смонтированных миасцами в Казахстане помещений превысила 16 тысяч кв метров Фото:

Дочернее предприятие Миасского завода медицинского оборудования (МЗМО) смонтировало чистые блоки в областной больнице Казахстана. Как сообщили в пресс-службе регионального минпрома, общая площадь построенных в Казахстане помещений составила 16 тысяч кв. метров.

«Дочернее предприятие МЗМО в Казахстане „МЗМО-К“ завершило монтажные и пусконаладочные работы в областной клинической больнице Караганды. Общая площадь построенных чистых помещений для медицины и производств в Казахстане превысила 16 тысяч кв. метров», — отметили в минпроме.

Специалисты компании смонтировали операционный блок площадью 145 кв. метров. Необходимые комплексы и компоненты для него изготовили в Миассе. В итоге комплекс обеспечит чистоту воздуха в операционном блоке на два операционных зала, шлюзах пациентов и в предоперационном зале.

Чистые помещения для больницы смонтировали за 40 дней. Как сообщил гендиректор «МЗМО-К» Владимир Ященко, заказчик отметил качество и оперативность проведенной работы. Создание чистых помещений предполагает ряд мероприятий. При ремонте зданий и корпусов используют современные архитектурно-планировочные решения. Создание нужного микроклимата обеспечивается за счет воздухоочистки и кондиционирования среды.

В марте завод получил патент на свою инновационную разработку — деконтаминатор USD-AMS. Оборудование позволяет обрабатывать помещения с помощью обеззараживающих растворов.

Чистые помещения завод смонтировал за 40 дней
Чистые помещения завод смонтировал за 40 дней
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Дочернее предприятие Миасского завода медицинского оборудования (МЗМО) смонтировало чистые блоки в областной больнице Казахстана. Как сообщили в пресс-службе регионального минпрома, общая площадь построенных в Казахстане помещений составила 16 тысяч кв. метров. «Дочернее предприятие МЗМО в Казахстане „МЗМО-К“ завершило монтажные и пусконаладочные работы в областной клинической больнице Караганды. Общая площадь построенных чистых помещений для медицины и производств в Казахстане превысила 16 тысяч кв. метров», — отметили в минпроме. Специалисты компании смонтировали операционный блок площадью 145 кв. метров. Необходимые комплексы и компоненты для него изготовили в Миассе. В итоге комплекс обеспечит чистоту воздуха в операционном блоке на два операционных зала, шлюзах пациентов и в предоперационном зале. Чистые помещения для больницы смонтировали за 40 дней. Как сообщил гендиректор «МЗМО-К» Владимир Ященко, заказчик отметил качество и оперативность проведенной работы. Создание чистых помещений предполагает ряд мероприятий. При ремонте зданий и корпусов используют современные архитектурно-планировочные решения. Создание нужного микроклимата обеспечивается за счет воздухоочистки и кондиционирования среды. В марте завод получил патент на свою инновационную разработку — деконтаминатор USD-AMS. Оборудование позволяет обрабатывать помещения с помощью обеззараживающих растворов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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