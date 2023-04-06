Пермская ОПГ незаконно вырубила лес на 50 миллионов рублей

ОПГ незаконно рубила лес на территории двух лесничеств Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Пермском крае осудили организатора и участников организованной преступной группы, которая занималась незаконной рубкой леса. Сумма причиненного лесному фонду ущерба составила более 50 миллионов рублей, сообщается на сайте Чусовского городского суда.

«Житель Лысьвенского района, являясь руководителем ООО, основным видом деятельности которого является лесозаготовка, создал преступную группу для совершения незаконной рубки лесных насаждений. В нее вошли жители различных районов края. В период с 2015 по 2017 год указанные лица рубили лес на территории Чусовского и Горнозаводского лесничеств. Общий ущерб превысил 50 миллионов рублей», — говорится в сообщении.

Действия подсудимых были квалифицированы как незаконная рубка лесных насаждений организованной группой по сговору в крупном и особо крупном размере. Организатора приговорили к четырем годам и шести месяцам исправительной колонии общего режима. Остальным назначили условные сроки и исправительные работы. Лесозаготовительный комплекс конфискован в пользу государства. Приговор пока не вступил в силу.

Ранее URA.RU рассказывало, что полиция завершила расследование уголовного дела против пермяка, обвиняемого в незаконной рубке леса. Он нанял бригаду рабочих, которые вырубили 460 кубометров леса общей стоимостью около 6,5 млн рублей.