Житель Свердловской области Сергей Бархатов выиграл в лотерею 1 200 000 рублей. Эти деньги он вложит в ремонт новой квартиры. Распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото» рассказал URA.RU, какие эмоции пережил победитель.
«Мне пришло сообщение о выигрыше, и я обрадовался, что в принципе победил. Только когда зашел в приложение „Столото“ и увидел сумму, осознал, как крупно мне повезло. Эти деньги пришли кстати. Недавно я купил квартиру и начал ремонт, вложу лотерейный выигрыш в ее обустройство», — цитируют Сергея в компании.
Свой первый билет в мобильном приложении свердловчанин купил еще перед Новым годом. Тогда он выиграл 150 рублей и обменял их на новый билет. Именно он и принес уральцу удачу. Победитель говорит, что выбирал лотерейный билет случайно, не глядя на цифры.
Ранее другой свердловчанин тоже выиграл 1 200 000 рублей в «Русском лото». Счастливый билет ему подарил отец.
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