06 апреля 2023

Свердловчанин рассказал, на что потратит выигранный в лотерее миллион. Фото

Свердловчанин отремонтирует квартиру на миллион, выигранный в «Русском лото»
© Служба новостей «URA.RU»
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Выигранные деньги победитель вложит в ремонт нового жилья Фото:

Житель Свердловской области Сергей Бархатов выиграл в лотерею 1 200 000 рублей. Эти деньги он вложит в ремонт новой квартиры. Распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото» рассказал URA.RU, какие эмоции пережил победитель.

«Мне пришло сообщение о выигрыше, и я обрадовался, что в принципе победил. Только когда зашел в приложение „Столото“ и увидел сумму, осознал, как крупно мне повезло. Эти деньги пришли кстати. Недавно я купил квартиру и начал ремонт, вложу лотерейный выигрыш в ее обустройство», — цитируют Сергея в компании.

Свой первый билет в мобильном приложении свердловчанин купил еще перед Новым годом. Тогда он выиграл 150 рублей и обменял их на новый билет. Именно он и принес уральцу удачу. Победитель говорит, что выбирал лотерейный билет случайно, не глядя на цифры.

Ранее другой свердловчанин тоже выиграл 1 200 000 рублей в «Русском лото». Счастливый билет ему подарил отец.

Победитель трудится менеджером в строительной фирме, а в свободное время играет в хоккей
Победитель трудится менеджером в строительной фирме, а в свободное время играет в хоккей
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Житель Свердловской области Сергей Бархатов выиграл в лотерею 1 200 000 рублей. Эти деньги он вложит в ремонт новой квартиры. Распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото» рассказал URA.RU, какие эмоции пережил победитель. «Мне пришло сообщение о выигрыше, и я обрадовался, что в принципе победил. Только когда зашел в приложение „Столото“ и увидел сумму, осознал, как крупно мне повезло. Эти деньги пришли кстати. Недавно я купил квартиру и начал ремонт, вложу лотерейный выигрыш в ее обустройство», — цитируют Сергея в компании. Свой первый билет в мобильном приложении свердловчанин купил еще перед Новым годом. Тогда он выиграл 150 рублей и обменял их на новый билет. Именно он и принес уральцу удачу. Победитель говорит, что выбирал лотерейный билет случайно, не глядя на цифры. Ранее другой свердловчанин тоже выиграл 1 200 000 рублей в «Русском лото». Счастливый билет ему подарил отец.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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