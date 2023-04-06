Свердловчанин рассказал, на что потратит выигранный в лотерее миллион. Фото

Свердловчанин отремонтирует квартиру на миллион, выигранный в «Русском лото»

07 апреля 2023 в 12:48 Размер текста - 17 +

Выигранные деньги победитель вложит в ремонт нового жилья Фото: Владимир Андреев © URA.RU Житель Свердловской области Сергей Бархатов выиграл в лотерею 1 200 000 рублей. Эти деньги он вложит в ремонт новой квартиры. Распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото» рассказал URA.RU, какие эмоции пережил победитель. «Мне пришло сообщение о выигрыше, и я обрадовался, что в принципе победил. Только когда зашел в приложение „Столото“ и увидел сумму, осознал, как крупно мне повезло. Эти деньги пришли кстати. Недавно я купил квартиру и начал ремонт, вложу лотерейный выигрыш в ее обустройство», — цитируют Сергея в компании. Свой первый билет в мобильном приложении свердловчанин купил еще перед Новым годом. Тогда он выиграл 150 рублей и обменял их на новый билет. Именно он и принес уральцу удачу. Победитель говорит, что выбирал лотерейный билет случайно, не глядя на цифры. Ранее другой свердловчанин тоже выиграл 1 200 000 рублей в «Русском лото». Счастливый билет ему подарил отец. Победитель трудится менеджером в строительной фирме, а в свободное время играет в хоккей Фото: распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото»

Житель Свердловской области Сергей Бархатов выиграл в лотерею 1 200 000 рублей. Эти деньги он вложит в ремонт новой квартиры. Распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото» рассказал URA.RU, какие эмоции пережил победитель. «Мне пришло сообщение о выигрыше, и я обрадовался, что в принципе победил. Только когда зашел в приложение „Столото“ и увидел сумму, осознал, как крупно мне повезло. Эти деньги пришли кстати. Недавно я купил квартиру и начал ремонт, вложу лотерейный выигрыш в ее обустройство», — цитируют Сергея в компании. Свой первый билет в мобильном приложении свердловчанин купил еще перед Новым годом. Тогда он выиграл 150 рублей и обменял их на новый билет. Именно он и принес уральцу удачу. Победитель говорит, что выбирал лотерейный билет случайно, не глядя на цифры. Ранее другой свердловчанин тоже выиграл 1 200 000 рублей в «Русском лото». Счастливый билет ему подарил отец.