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Курганцы пожаловались на застройщика из-за разбитой дороги. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Разбитые дороги. Курган , лужа, разбитые дороги, яма на дороге
Жители Заозерного жалуются, что из-за застройщика у них во дворе испортилась дорога (архивное фото) Фото:

Жители первого микрорайона Заозерного города Кургана пожаловались, что грузовая техника застройщика, который возводит жилой комплекс рядом с их домом, разбивает дорогу и бордюры. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила одна из жительниц дома №15 по улице Алексеева.

«Застройщик строит рядом с нами панельный дом. Их фуры ездят по нашем двору, возят стройматериалы для нового жилого комплекса. Они уже разбили нам дорогу и бордюры. Это все тянется с прошлого года», — рассказала о проблеме жительница Кургана.

Также женщина отметила, что жильцы дома пытались противостоять застройщику и преграждали дорогу своими машинами. После этого рабочие заявили, что они подадут в суд на курганцев за то, что они мешают рабочему процессу и срывают сроки строительства объекта. «Мы, в свою очередь, жаловались в полицию, застройщику выписывали предписание о том, что по нашему двору нельзя ездить на фурах. Но это не помогло», — добавила местная жительница.

Корреспондент URA.RU обратился в строительную компанию за комментарием. По имеющимся в редакции номерам никто не ответил.

Ранее URA.RU писало, что губернатор Шумков дал новые полномочия своему заму для борьбы с бизнесменами, которые разбивают дороги. Инсайдеры агентства сообщали, что на предпринимателей будут устраивать облавы. Также сообщалось, что из-за разбитой дороги в Курганской области покойника не смогли довезти до сельского кладбища. По источника, транспорт застрял в грязи.

Курганцы пытались препятствовать проезду грузовой техники, которая разбивала их дорогу во дворе
Курганцы пытались препятствовать проезду грузовой техники, которая разбивала их дорогу во дворе
Фото:
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Жители первого микрорайона Заозерного города Кургана пожаловались, что грузовая техника застройщика, который возводит жилой комплекс рядом с их домом, разбивает дорогу и бордюры. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила одна из жительниц дома №15 по улице Алексеева. «Застройщик строит рядом с нами панельный дом. Их фуры ездят по нашем двору, возят стройматериалы для нового жилого комплекса. Они уже разбили нам дорогу и бордюры. Это все тянется с прошлого года», — рассказала о проблеме жительница Кургана. Также женщина отметила, что жильцы дома пытались противостоять застройщику и преграждали дорогу своими машинами. После этого рабочие заявили, что они подадут в суд на курганцев за то, что они мешают рабочему процессу и срывают сроки строительства объекта. «Мы, в свою очередь, жаловались в полицию, застройщику выписывали предписание о том, что по нашему двору нельзя ездить на фурах. Но это не помогло», — добавила местная жительница. Корреспондент URA.RU обратился в строительную компанию за комментарием. По имеющимся в редакции номерам никто не ответил. Ранее URA.RU писало, что губернатор Шумков дал новые полномочия своему заму для борьбы с бизнесменами, которые разбивают дороги. Инсайдеры агентства сообщали, что на предпринимателей будут устраивать облавы. Также сообщалось, что из-за разбитой дороги в Курганской области покойника не смогли довезти до сельского кладбища. По источника, транспорт застрял в грязи.
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© Служба новостей «URA.RU»
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