Силовики задержали свердловчанина, который пытался украсть ребенка 07 апреля 2023 в 13:10 Размер текста - 17 + Мужчину поймали сотрудники полиции Фото: Илья Московец © URA.RU Сотрудники полиции поймали жителя Качканара (Свердловская область), который пытался забрать ребенка из коляски и избил продавца в местном магазине. Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. «Сотрудники свердловской полиции из ОВД Качканара оперативно вычислили и задержали подозреваемого, который намеривался совершить кражу товарно-материальных ценностей из сетевого магазина, избил продавца и продемонстрировал агрессивные действия по отношению к детской коляске с младенцем», — сообщил полковник Горелых. По его словам, силовики возбудили уголовное дело по статье о побоях, мужчине грозит до двух лет колонии. При этом официально не подтверждено, что свердловчанин пытался украсть ребенка, однако очевидцы выдвигали именно такую версию его поступка. Ранее мужчину привлекали за мелкие кражи, перед происшествием он долго пил алкоголь. Полиция разбирается в инциденте, произошедшем в магазине. Сотрудники полиции поймали жителя Качканара (Свердловская область), который пытался забрать ребенка из коляски и избил продавца в местном магазине. Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. «Сотрудники свердловской полиции из ОВД Качканара оперативно вычислили и задержали подозреваемого, который намеривался совершить кражу товарно-материальных ценностей из сетевого магазина, избил продавца и продемонстрировал агрессивные действия по отношению к детской коляске с младенцем», — сообщил полковник Горелых. По его словам, силовики возбудили уголовное дело по статье о побоях, мужчине грозит до двух лет колонии. При этом официально не подтверждено, что свердловчанин пытался украсть ребенка, однако очевидцы выдвигали именно такую версию его поступка. Ранее мужчину привлекали за мелкие кражи, перед происшествием он долго пил алкоголь. Полиция разбирается в инциденте, произошедшем в магазине. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям