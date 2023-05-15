В ЯНАО ищут врачей на зарплату до 400 тысяч рублей

Клиника в Губкинском ищет стоматологов на зарплату до 400 тысяч рублей

16 мая 2023 в 15:41 Размер текста - 17 +

Частная клиника ищет высокооплачиваемых врачей в ЯНАО Фото: Денис Моргунов © URA.RU Ортодонтов и стоматологов ищут в Губкинском (ЯНАО) на зарплату до 400 тысяч рублей. Вакансии опубликованы компанией «ИвлевГрупп» на сайте службы занятости населения. «В связи с развитием и расширением штата сотрудников мы примем на работу врача стоматолога-терапевта. Для вас мы можем предложить: своевременную выплату з/п: оклад 50 000 + процент (от 100 000 руб. до 400 000 руб. и выше)», — говорится в вакансии. Компания готова оплатить обучение сотрудников за рубежом и проживание в Губкинском для иногородних. Всего в клинике открыто семь вакансий для стоматологов, ортодонтов и медицинских сестер. Ранее URA.RU сообщало, что в Губкинском на продажу за 50 млн рублей выставляли элитную клинику с итальянской мебелью. Причиной продажи стал переезд собственника.

Ортодонтов и стоматологов ищут в Губкинском (ЯНАО) на зарплату до 400 тысяч рублей. Вакансии опубликованы компанией «ИвлевГрупп» на сайте службы занятости населения. «В связи с развитием и расширением штата сотрудников мы примем на работу врача стоматолога-терапевта. Для вас мы можем предложить: своевременную выплату з/п: оклад 50 000 + процент (от 100 000 руб. до 400 000 руб. и выше)», — говорится в вакансии. Компания готова оплатить обучение сотрудников за рубежом и проживание в Губкинском для иногородних. Всего в клинике открыто семь вакансий для стоматологов, ортодонтов и медицинских сестер. Ранее URA.RU сообщало, что в Губкинском на продажу за 50 млн рублей выставляли элитную клинику с итальянской мебелью. Причиной продажи стал переезд собственника.