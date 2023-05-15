15 мая 2023

В ЯНАО ищут врачей на зарплату до 400 тысяч рублей

Клиника в Губкинском ищет стоматологов на зарплату до 400 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Частная клиника ищет высокооплачиваемых врачей в ЯНАО Фото:

Ортодонтов и стоматологов ищут в Губкинском (ЯНАО) на зарплату до 400 тысяч рублей. Вакансии опубликованы компанией «ИвлевГрупп» на сайте службы занятости населения.

«В связи с развитием и расширением штата сотрудников мы примем на работу врача стоматолога-терапевта. Для вас мы можем предложить: своевременную выплату з/п: оклад 50 000 + процент (от 100 000 руб. до 400 000 руб. и выше)», — говорится в вакансии.

Компания готова оплатить обучение сотрудников за рубежом и проживание в Губкинском для иногородних. Всего в клинике открыто семь вакансий для стоматологов, ортодонтов и медицинских сестер.

Ранее URA.RU сообщало, что в Губкинском на продажу за 50 млн рублей выставляли элитную клинику с итальянской мебелью. Причиной продажи стал переезд собственника.

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Ортодонтов и стоматологов ищут в Губкинском (ЯНАО) на зарплату до 400 тысяч рублей. Вакансии опубликованы компанией «ИвлевГрупп» на сайте службы занятости населения. «В связи с развитием и расширением штата сотрудников мы примем на работу врача стоматолога-терапевта. Для вас мы можем предложить: своевременную выплату з/п: оклад 50 000 + процент (от 100 000 руб. до 400 000 руб. и выше)», — говорится в вакансии. Компания готова оплатить обучение сотрудников за рубежом и проживание в Губкинском для иногородних. Всего в клинике открыто семь вакансий для стоматологов, ортодонтов и медицинских сестер. Ранее URA.RU сообщало, что в Губкинском на продажу за 50 млн рублей выставляли элитную клинику с итальянской мебелью. Причиной продажи стал переезд собственника.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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