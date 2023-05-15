В ЯНАО ищут врачей на зарплату до 400 тысяч рублей

Ортодонтов и стоматологов ищут в Губкинском (ЯНАО) на зарплату до 400 тысяч рублей. Вакансии опубликованы компанией «ИвлевГрупп» на сайте службы занятости населения.
«В связи с развитием и расширением штата сотрудников мы примем на работу врача стоматолога-терапевта. Для вас мы можем предложить: своевременную выплату з/п: оклад 50 000 + процент (от 100 000 руб. до 400 000 руб. и выше)», — говорится в вакансии.
Компания готова оплатить обучение сотрудников за рубежом и проживание в Губкинском для иногородних. Всего в клинике открыто семь вакансий для стоматологов, ортодонтов и медицинских сестер.
Ранее URA.RU сообщало, что в Губкинском на продажу за 50 млн рублей выставляли элитную клинику с итальянской мебелью. Причиной продажи стал переезд собственника.
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