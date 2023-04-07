Кремль: предложение о пасхальном перемирии от Ватикана пока не звучало

Кремль: официальное предложение о пасхальном перемирии от Ватикана пока не звучало
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Дмитрий Песков на саммите ОДКБ. Армения, Ереван, песков дмитрий
Кремль: предложение о пасхальном перемирии от Ватикана пока не звучало Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Кремле пока не стали комментировать предложение Ватикана об объявлении пасхального перемирия на Украине. Официальных заявлений на этот счет еще не звучало, пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.

«Мы читали новости. Но пока не слышали никаких заявлений от Ватикана на этот счет», — отметил Песков.

Папа Римский Франциск предложил установить на две пасхальные недели перемирие — с 9 апреля. Об этом рассказал председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов. Ранее президент РФ Владимир Путин объявлял рождественское перемирие, которое длилось 36 часов.

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В Кремле пока не стали комментировать предложение Ватикана об объявлении пасхального перемирия на Украине. Официальных заявлений на этот счет еще не звучало, пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Мы читали новости. Но пока не слышали никаких заявлений от Ватикана на этот счет», — отметил Песков. Папа Римский Франциск предложил установить на две пасхальные недели перемирие — с 9 апреля. Об этом рассказал председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов. Ранее президент РФ Владимир Путин объявлял рождественское перемирие, которое длилось 36 часов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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