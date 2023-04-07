Папа Римский предложил установить на Украине перемирие на время Пасхи

Папа Римский Франциск призвал к перемирию на Украине на время праздников
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Папа Римский Франциск предложил установить перемирие между Россией и Украиной на время празднования Пасхи. Об этом рассказал глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов.
«Папа Франциск предложил установить на две недели перемирие на Украине с 9 апреля на время Пасхи у католиков и православных», — рассказал Леонид Севастьянов, его цитирует ТАСС. Севастьянов находится в переписке с папой.
Ранее папа Римский призвал к скорейшему началу переговорного процесса по украинскому конфликту. По его мнению, для завершения конфликта нет никакого альтернативного способа, передает телеканал 360.
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