Папа Римский предложил установить на Украине перемирие на время Пасхи

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Православная Пасха в Свято-Троицком кафедральном соборе. Екатеринбург, свечи, пасха, прихожане, служба, религия, православие
Папа Римский Франциск призвал к перемирию на Украине на время праздников Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Папа Римский Франциск предложил установить перемирие между Россией и Украиной на время празднования Пасхи. Об этом рассказал глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов.

«Папа Франциск предложил установить на две недели перемирие на Украине с 9 апреля на время Пасхи у католиков и православных», — рассказал Леонид Севастьянов, его цитирует ТАСС. Севастьянов находится в переписке с папой.

Ранее папа Римский призвал к скорейшему началу переговорного процесса по украинскому конфликту. По его мнению, для завершения конфликта нет никакого альтернативного способа, передает телеканал 360.

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Папа Римский Франциск предложил установить перемирие между Россией и Украиной на время празднования Пасхи. Об этом рассказал глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов. «Папа Франциск предложил установить на две недели перемирие на Украине с 9 апреля на время Пасхи у католиков и православных», — рассказал Леонид Севастьянов, его цитирует ТАСС. Севастьянов находится в переписке с папой. Ранее папа Римский призвал к скорейшему началу переговорного процесса по украинскому конфликту. По его мнению, для завершения конфликта нет никакого альтернативного способа, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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