Папа Римский предложил установить на Украине перемирие на время Пасхи

07 апреля 2023 в 12:55 Размер текста - 17 +

Папа Римский Франциск призвал к перемирию на Украине на время праздников Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Папа Римский Франциск предложил установить перемирие между Россией и Украиной на время празднования Пасхи. Об этом рассказал глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов. «Папа Франциск предложил установить на две недели перемирие на Украине с 9 апреля на время Пасхи у католиков и православных», — рассказал Леонид Севастьянов, его цитирует ТАСС. Севастьянов находится в переписке с папой. Ранее папа Римский призвал к скорейшему началу переговорного процесса по украинскому конфликту. По его мнению, для завершения конфликта нет никакого альтернативного способа, передает телеканал 360.

Папа Римский Франциск предложил установить перемирие между Россией и Украиной на время празднования Пасхи. Об этом рассказал глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов. «Папа Франциск предложил установить на две недели перемирие на Украине с 9 апреля на время Пасхи у католиков и православных», — рассказал Леонид Севастьянов, его цитирует ТАСС. Севастьянов находится в переписке с папой. Ранее папа Римский призвал к скорейшему началу переговорного процесса по украинскому конфликту. По его мнению, для завершения конфликта нет никакого альтернативного способа, передает телеканал 360.