Бастрыкин поставил на контроль поиск и наказание виновных в смерти челябинского врача

Александр Бастрыкин поставил расследование на контроль в центральном аппарате ведомства Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Начальник СК РФ Александр Бастрыкин потребовал найти и наказать виновных в смерти врача в Южноуральске (Челябинская область). Женщина погибла, не дождавшись помощи от испуганных коллег.

«Находясь на рабочем месте, женщина упала и получила серьезную травму головы. Вместо оказания ей помощи, коллеги с целью сокрытия несчастного случая привезли женщину по месту жительства, где та скончалась», — сообщили «74.ру» со ссылкой на центральный аппарат СКР.

Глава СК РФ поручил начальнику СКР по Челябинской области Петру Решетникову возбудить уголовное дело. Также от челябинского генерала ждут доклад о ходе и результатах расследования.