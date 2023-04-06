06 апреля 2023

Бастрыкин поставил на контроль поиск и наказание виновных в смерти челябинского врача

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Совет безопасности. Челябинск., бастрыкин александр
Александр Бастрыкин поставил расследование на контроль в центральном аппарате ведомства Фото:

Начальник СК РФ Александр Бастрыкин потребовал найти и наказать виновных в смерти врача в Южноуральске (Челябинская область). Женщина погибла, не дождавшись помощи от испуганных коллег.

«Находясь на рабочем месте, женщина упала и получила серьезную травму головы. Вместо оказания ей помощи, коллеги с целью сокрытия несчастного случая привезли женщину по месту жительства, где та скончалась», — сообщили «74.ру» со ссылкой на центральный аппарат СКР.

Глава СК РФ поручил начальнику СКР по Челябинской области Петру Решетникову возбудить уголовное дело. Также от челябинского генерала ждут доклад о ходе и результатах расследования.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Начальник СК РФ Александр Бастрыкин потребовал найти и наказать виновных в смерти врача в Южноуральске (Челябинская область). Женщина погибла, не дождавшись помощи от испуганных коллег. «Находясь на рабочем месте, женщина упала и получила серьезную травму головы. Вместо оказания ей помощи, коллеги с целью сокрытия несчастного случая привезли женщину по месту жительства, где та скончалась», — сообщили «74.ру» со ссылкой на центральный аппарат СКР. Глава СК РФ поручил начальнику СКР по Челябинской области Петру Решетникову возбудить уголовное дело. Также от челябинского генерала ждут доклад о ходе и результатах расследования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...