Бастрыкин поставил на контроль поиск и наказание виновных в смерти челябинского врача

Начальник СК РФ Александр Бастрыкин потребовал найти и наказать виновных в смерти врача в Южноуральске (Челябинская область). Женщина погибла, не дождавшись помощи от испуганных коллег.
«Находясь на рабочем месте, женщина упала и получила серьезную травму головы. Вместо оказания ей помощи, коллеги с целью сокрытия несчастного случая привезли женщину по месту жительства, где та скончалась», — сообщили «74.ру» со ссылкой на центральный аппарат СКР.
Глава СК РФ поручил начальнику СКР по Челябинской области Петру Решетникову возбудить уголовное дело. Также от челябинского генерала ждут доклад о ходе и результатах расследования.
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