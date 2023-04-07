Мэр Екатеринбурга ввел особый режим в городе

Мэр Алексей Орлов ввел противопожарный режим в Екатеринбурге
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Пресс-конференция главы городе Екатеринбурга Алексея Орлова по итогам работы в 2022 году. Екатеринбург , орлов алексей
Для екатеринбуржцев ввели три важных ограничений Фото:

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление об установлении с 8 апреля 2023 года особого противопожарного режима на территории города. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информационной политики уральской столицы.

«Введение противопожарного режима с 8 апреля 2023 года накладывает для горожан ограничения на запрет использования открытого огня (разведение костров, сжигание бытовых отходов и другое). Запрет на проезд личных транспортных средств в лесные массивы, кроме проезда по дорогам общего пользования и проезда для обеспечения охраны лесов», — сказано в сообщении. Также введен запрет на использование мангалов и иных приспособлений для тепловой обработки пищи с помощью открытого огня (за исключением тех, которые находятся и эксплуатируются на территории объектов общественного питания).

Кроме того, противопожарный режим предусматривает создание минерализованных полос безопасности. В этот список вошли очистка прилегающих к лесу территорий от сухой травы и мусора и мониторинг лесов Екатеринбурга системой «Лесохранитель».

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области с 15 апреля вводят особый противопожарный режим. Бороться с весенними и летними пожарами готово около 700 человек из Уральской авиабазы и около 500 единиц спецтехники.

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Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление об установлении с 8 апреля 2023 года особого противопожарного режима на территории города. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информационной политики уральской столицы. «Введение противопожарного режима с 8 апреля 2023 года накладывает для горожан ограничения на запрет использования открытого огня (разведение костров, сжигание бытовых отходов и другое). Запрет на проезд личных транспортных средств в лесные массивы, кроме проезда по дорогам общего пользования и проезда для обеспечения охраны лесов», — сказано в сообщении. Также введен запрет на использование мангалов и иных приспособлений для тепловой обработки пищи с помощью открытого огня (за исключением тех, которые находятся и эксплуатируются на территории объектов общественного питания). Кроме того, противопожарный режим предусматривает создание минерализованных полос безопасности. В этот список вошли очистка прилегающих к лесу территорий от сухой травы и мусора и мониторинг лесов Екатеринбурга системой «Лесохранитель». Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области с 15 апреля вводят особый противопожарный режим. Бороться с весенними и летними пожарами готово около 700 человек из Уральской авиабазы и около 500 единиц спецтехники.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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