Мэр Екатеринбурга ввел особый режим в городе

Мэр Алексей Орлов ввел противопожарный режим в Екатеринбурге

Для екатеринбуржцев ввели три важных ограничений Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление об установлении с 8 апреля 2023 года особого противопожарного режима на территории города. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информационной политики уральской столицы.

«Введение противопожарного режима с 8 апреля 2023 года накладывает для горожан ограничения на запрет использования открытого огня (разведение костров, сжигание бытовых отходов и другое). Запрет на проезд личных транспортных средств в лесные массивы, кроме проезда по дорогам общего пользования и проезда для обеспечения охраны лесов», — сказано в сообщении. Также введен запрет на использование мангалов и иных приспособлений для тепловой обработки пищи с помощью открытого огня (за исключением тех, которые находятся и эксплуатируются на территории объектов общественного питания).

Кроме того, противопожарный режим предусматривает создание минерализованных полос безопасности. В этот список вошли очистка прилегающих к лесу территорий от сухой травы и мусора и мониторинг лесов Екатеринбурга системой «Лесохранитель».

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области с 15 апреля вводят особый противопожарный режим. Бороться с весенними и летними пожарами готово около 700 человек из Уральской авиабазы и около 500 единиц спецтехники.