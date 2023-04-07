Украинский пиарщик «Ночных снайперов» привезет особую коллекцию в Ельцин Центр

В Ельцин Центр привезут коллекцию вещей рок-групп

Поклонники русского рока приобщаться к истории любимых групп Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Екатеринбург привезут уникальные артефакты, связанные с группами «Аквариум», «Кино», «Наутилус Помпилиус», «Звуки Му», «Гражданская оборона» и «ДДТ». Коллекцию представит украинский продюсер Александр Кушнир. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Ельцин Центра.

«4 мая в 19:00 состоится открытие выставки „Поколение дворников и сторожей“, посвященной русскому року 80-х и 90-х годов», — сообщают представители центра. Екатеринбуржцы смогут увидеть вещи, связанные с популярными рок-группами.

Коллекцию в течение последних 30 лет собирал украинский музыкальный продюсер, журналист Александр Кушнир. Ранее он занимался PR-сопровождением таких групп, как «Мумий Тролль», «Танцы минус», «Гости из будущего», «Ночные снайперы» и другие. Выставка будет работать с 5 мая по 16 июля в Арт-галерее Ельцин Центра.

Ранее стало известно, что в Ельцин Центре откроют выставку о бездомных людях и животных, чтобы привлечь внимание к данной проблеме. Выставка продлится с 30 марта по 30 апреля.