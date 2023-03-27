На популярной выставочной площадке Екатеринбурга заговорят о бомжах

В Ельцин Центре откроют выставку о бездомных людях и животных

Авторы фотопроекта хотят привлечь внимание к проблеме бездомности Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Екатеринбуржцев познакомят с историями бездомных людей и животных, чтобы привлечь внимание к этой общественной проблеме. С 30 марта по 30 апреля в Ельцин Центре будет работать фотовыставка #НеВсеДома, о чем сообщают представители площадки на своем сайте.

«Вопреки устоявшимся стереотипам, самые частые причины бездомности в России — семейные конфликты, невозможность найти жилье в городе, куда человек переехал в поисках работы, и мошенничество с недвижимостью. В случае с животными причиной бездомности всегда является человек — чаще всего бывший хозяин», — сообщают организаторы. На их взгляд эта общемировая проблема достойна внимания, поэтому ее хотят активно обсуждать в обществе.

Выставка «#НеВсеДома» будет посвящена жителям приюта «Дари добро», а также подопечным фонда «ЗООзащита». Она пройдет с 30 марта по 30 апреля в Образовательном центре в ЕЦ. В день открытия фотовыставки состоится дискуссия, посвященная проблеме бездомности — «Дом без стен», где обсудят проблему бездомности, мифы и стереотипы, связанные с ней, и способы противодействия этой проблеме.

Ранее в Ельцин Центре проходили неоднозначные выставки, которые вызывали общественный резонанс. Например, на площадке презентовали картины экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов), а также выставляли выпотрошенные чучела и сшитые органы человека, что сильно возмутило режиссера Никиту Михалкова.