Прокуратура Москвы проверит Меладзе из-за «поддержки» ВСУ

Прокуратура Москвы проверит артиста Валерия Меладзе на предмет финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ). Проверка инициирована Генпрокуратурой РФ. Об этом сообщают правоохранительные органы.
«В настоящее время прокуратуре Москвы поручено проведение проверки в отношении Меладзе <…> на предмет оказания финансовой помощи ВСУ», — сказал собеседник ТАСС. Он также отдельно подчеркнул, что поручение поступило именно от Генпрокуратуры РФ.
Ранее Валерий Меладзе во время выступления в ОАЭ проговорил украинский националистический лозунг. После концерты артиста в РФ начали массово отменять, передают «Дни.ру». Также от певца начали требовать озвучить свою окончательную позицию по российской спецоперации на Украине. В частности, с таким призывом выступил журналист Антон Коробков-Землянский. В свою очередь, руководитель общественной организации «Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин заявлял, что Меладзе неоднократно критиковал СВО. Также сообщалось, что Меладзе отказался отвечать на вопросы украинских журналистов об СВО, сообщают Nation news.
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