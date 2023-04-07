Губернатор Куйвашев вмешался в конфликт между мэром Екатеринбурга и спикером думы

Евгений Куйвашев решил предотвратить публичный скандал Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вмешался в конфликт между мэром Екатеринбурга Алексеем Орловым и спикером думы Игорем Володиным вокруг изменения схемы выборов. По данным URA.RU, глава региона оставил Володина и Орлова на разговор после заседания оргкомитета 300-летия Екатеринбурга.

К чему пришли стороны, пока неизвестно. В департаменте информполитики региона корреспонденту заявили, что «встреч, носящих публичный характер, запланировано не было».

Как писало URA.RU, гордума будет голосовать по поправкам в Устав 11 апреля. Они предполагают увеличение количества одномандатных округов с 18 до 25 и сокращение «списочных» мест в думе с 18 до десяти. Считается, что так Орлову будет легче зачистить гордуму от людей миллиардера Виталия Кочеткова, который учит мэрию работать последние пять лет, и сместить близкого к Кочеткову спикера думы Игоря Володина.

Понимая это, председатель думы якобы задумал максимально усложнить Орлову реформу. И якобы подговаривал лояльных ему депутатов голосовать против.