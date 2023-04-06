Водители «Сургутнефтегаза» ремонтируют машины компании за свой счет

07 апреля 2023 в 15:49 Размер текста - 17 +

Потраченные деньги компания водителям не возвращает Фото: Александр Елизаров © URA.RU Водители «Сургутнефтегаза» вынуждены ремонтировать автотранспорт компании за свой счет, чтобы не лишиться части зарплаты. Об этом URA.RU сообщила жена одного из водителей компании на условиях анонимности. «Мой муж работает на автобусе и постоянно покупает какие-то запчасти для него на свои деньги и ремонтирует сам. При этом „Сургутнефтегаз“ не возмещает ему потраченные деньги. Уже до скандалов доходит. Предлагаю ему, чтоб этим занималась компания, а он говорит, что так делают все почти. Якобы в гараже лампочку будут неделю менять, а он потом пол зарплаты не получит за простой», — сообщила женщина. При этом женщина отметила, что в некоторых подразделениях руководители все же идут на встречу и возмещают часть потраченных денег, но это происходит очень редко. За разъяснениями журналист URA.RU обратился в компанию, но телефон руководителя был выключен. В его адрес был направлен запрос. Ранее URA.RU сообщало, что сотрудники «Сургутнефтегаза» возмущены штрафами за пересменку на месторождениях. Рабочие бригады капитального ремонта скважин лишают премий за пересменки, которые превышают 15 минут.

Водители «Сургутнефтегаза» вынуждены ремонтировать автотранспорт компании за свой счет, чтобы не лишиться части зарплаты. Об этом URA.RU сообщила жена одного из водителей компании на условиях анонимности. «Мой муж работает на автобусе и постоянно покупает какие-то запчасти для него на свои деньги и ремонтирует сам. При этом „Сургутнефтегаз“ не возмещает ему потраченные деньги. Уже до скандалов доходит. Предлагаю ему, чтоб этим занималась компания, а он говорит, что так делают все почти. Якобы в гараже лампочку будут неделю менять, а он потом пол зарплаты не получит за простой», — сообщила женщина. При этом женщина отметила, что в некоторых подразделениях руководители все же идут на встречу и возмещают часть потраченных денег, но это происходит очень редко. За разъяснениями журналист URA.RU обратился в компанию, но телефон руководителя был выключен. В его адрес был направлен запрос. Ранее URA.RU сообщало, что сотрудники «Сургутнефтегаза» возмущены штрафами за пересменку на месторождениях. Рабочие бригады капитального ремонта скважин лишают премий за пересменки, которые превышают 15 минут.