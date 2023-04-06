Путин вручил студентке челябинского колледжа медаль за отвагу на фронтах СВО. Фото

07 апреля 2023 в 15:57 Размер текста - 17 +

Владимир Путин медаль челябинской студентке вручил за отвагу Фото: Владимир Андреев © URA.RU Студенту колледжа института Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ) Елизавету Попову президент РФ Владимир Путин наградил медалью «За боевые отличия». Как URA.RU уточнили в пресс-службе вуза, студентка отличилась при спасении тяжелораненых в боевых условиях. «Студентка третьего курса Елизавета Попова награждена благодарностью верховного главнокомандующего вооруженными силами РФ Владимира Путина. Награда вручена за образцовое выполнение заданий командования и заслуги в исполнении воинского долга», — сообщили URA.RU в ЮУрГУ. Спасать раненых Поповой пришлось с риском для жизни. Кроме медали, Путин вручил студентке благодарность. Елизавета Попова отличилась при спасении тяжелораненых Фото: пресс-служба Южно-Уральского госуниверситета

Студенту колледжа института Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ) Елизавету Попову президент РФ Владимир Путин наградил медалью «За боевые отличия». Как URA.RU уточнили в пресс-службе вуза, студентка отличилась при спасении тяжелораненых в боевых условиях. «Студентка третьего курса Елизавета Попова награждена благодарностью верховного главнокомандующего вооруженными силами РФ Владимира Путина. Награда вручена за образцовое выполнение заданий командования и заслуги в исполнении воинского долга», — сообщили URA.RU в ЮУрГУ. Спасать раненых Поповой пришлось с риском для жизни. Кроме медали, Путин вручил студентке благодарность.