Студенту колледжа института Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ) Елизавету Попову президент РФ Владимир Путин наградил медалью «За боевые отличия». Как URA.RU уточнили в пресс-службе вуза, студентка отличилась при спасении тяжелораненых в боевых условиях.
«Студентка третьего курса Елизавета Попова награждена благодарностью верховного главнокомандующего вооруженными силами РФ Владимира Путина. Награда вручена за образцовое выполнение заданий командования и заслуги в исполнении воинского долга», — сообщили URA.RU в ЮУрГУ.
Спасать раненых Поповой пришлось с риском для жизни. Кроме медали, Путин вручил студентке благодарность.
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