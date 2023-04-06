06 апреля 2023

Путин вручил студентке челябинского колледжа медаль за отвагу на фронтах СВО. Фото

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Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании высшего Госсовета союзного государства России и Белоруссии. Москва, путин владимир
Владимир Путин медаль челябинской студентке вручил за отвагу Фото:

Студенту колледжа института Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ) Елизавету Попову президент РФ Владимир Путин наградил медалью «За боевые отличия». Как URA.RU уточнили в пресс-службе вуза, студентка отличилась при спасении тяжелораненых в боевых условиях.

«Студентка третьего курса Елизавета Попова награждена благодарностью верховного главнокомандующего вооруженными силами РФ Владимира Путина. Награда вручена за образцовое выполнение заданий командования и заслуги в исполнении воинского долга», — сообщили URA.RU в ЮУрГУ.

Спасать раненых Поповой пришлось с риском для жизни. Кроме медали, Путин вручил студентке благодарность.

Елизавета Попова отличилась при спасении тяжелораненых
Елизавета Попова отличилась при спасении тяжелораненых
Фото:

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Студенту колледжа института Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ) Елизавету Попову президент РФ Владимир Путин наградил медалью «За боевые отличия». Как URA.RU уточнили в пресс-службе вуза, студентка отличилась при спасении тяжелораненых в боевых условиях. «Студентка третьего курса Елизавета Попова награждена благодарностью верховного главнокомандующего вооруженными силами РФ Владимира Путина. Награда вручена за образцовое выполнение заданий командования и заслуги в исполнении воинского долга», — сообщили URA.RU в ЮУрГУ. Спасать раненых Поповой пришлось с риском для жизни. Кроме медали, Путин вручил студентке благодарность.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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