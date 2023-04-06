Курганцы записываются на «экскурсии» в элитные коттеджи под видом покупателей

07 апреля 2023 в 18:05 Размер текста - 17 +

Некоторые горожане воспринимают осмотр дорогих коттеджей как экскурсию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане некоторые горожане под видом покупателей приезжают в дорогие коттеджи, чтобы посмотреть, как живут их продавцы. Об этом URA.RU сообщил участник курганского рынка недвижимости. «Мы не вставляем в рекламу изображения фасадов зданий, потому что есть люди, которые пытаются пройти в эти коттеджи в обход агентов. Не раз такое было, что приезжали посмотреть, как на экскурсию. А продавцам такие люди на пороге говорят, что не могли дозвониться до риелтора», — рассказала URA.RU руководитель отдела продаж агентства недвижимости «Интегра Риэлт» Алла Медведева. По ее словам, специалист таких людей может определить во время телефонного звонка. Ранее стало известно, что в Кургане и недалеко от него продавали коттеджи стоимостью 25 и 30 млн рублей. Такую недвижимость покупают как предприниматели, так и наемные рабочие, причем необязательно директора.

В Кургане некоторые горожане под видом покупателей приезжают в дорогие коттеджи, чтобы посмотреть, как живут их продавцы. Об этом URA.RU сообщил участник курганского рынка недвижимости. «Мы не вставляем в рекламу изображения фасадов зданий, потому что есть люди, которые пытаются пройти в эти коттеджи в обход агентов. Не раз такое было, что приезжали посмотреть, как на экскурсию. А продавцам такие люди на пороге говорят, что не могли дозвониться до риелтора», — рассказала URA.RU руководитель отдела продаж агентства недвижимости «Интегра Риэлт» Алла Медведева. По ее словам, специалист таких людей может определить во время телефонного звонка. Ранее стало известно, что в Кургане и недалеко от него продавали коттеджи стоимостью 25 и 30 млн рублей. Такую недвижимость покупают как предприниматели, так и наемные рабочие, причем необязательно директора.