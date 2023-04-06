06 апреля 2023

Курганцы записываются на «экскурсии» в элитные коттеджи под видом покупателей

© Служба новостей «URA.RU»
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Коттеджный посёлок. Курган , недвижимость, коттедж, загородный дом, коттеджный поселок, дом, фасад дома
Некоторые горожане воспринимают осмотр дорогих коттеджей как экскурсию Фото:

В Кургане некоторые горожане под видом покупателей приезжают в дорогие коттеджи, чтобы посмотреть, как живут их продавцы. Об этом URA.RU сообщил участник курганского рынка недвижимости.

«Мы не вставляем в рекламу изображения фасадов зданий, потому что есть люди, которые пытаются пройти в эти коттеджи в обход агентов. Не раз такое было, что приезжали посмотреть, как на экскурсию. А продавцам такие люди на пороге говорят, что не могли дозвониться до риелтора», — рассказала URA.RU руководитель отдела продаж агентства недвижимости «Интегра Риэлт» Алла Медведева. По ее словам, специалист таких людей может определить во время телефонного звонка.

Ранее стало известно, что в Кургане и недалеко от него продавали коттеджи стоимостью 25 и 30 млн рублей. Такую недвижимость покупают как предприниматели, так и наемные рабочие, причем необязательно директора.

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В Кургане некоторые горожане под видом покупателей приезжают в дорогие коттеджи, чтобы посмотреть, как живут их продавцы. Об этом URA.RU сообщил участник курганского рынка недвижимости. «Мы не вставляем в рекламу изображения фасадов зданий, потому что есть люди, которые пытаются пройти в эти коттеджи в обход агентов. Не раз такое было, что приезжали посмотреть, как на экскурсию. А продавцам такие люди на пороге говорят, что не могли дозвониться до риелтора», — рассказала URA.RU руководитель отдела продаж агентства недвижимости «Интегра Риэлт» Алла Медведева. По ее словам, специалист таких людей может определить во время телефонного звонка. Ранее стало известно, что в Кургане и недалеко от него продавали коттеджи стоимостью 25 и 30 млн рублей. Такую недвижимость покупают как предприниматели, так и наемные рабочие, причем необязательно директора.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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