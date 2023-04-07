Минобороны: США возобновили программу строительства биолабораторий на Украине

США возобновили программу по строительству биологических лабораторий на Украине. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.
«В настоящее время деятельность в рамках программы [строительства биолабораторий на Украине] возобновлена. Основными задачами на данном этапе являются продолжение строительства биолабораторий на Украине», — сказал Игорь Кириллов в ходе
Такой вывод специалист сделал после анализа протокола совещания рабочей группы американских и украинских специалистов. Он подчеркнул, что Вашингтон расширил программу подготовки украинских биологов. По словам Кириллова, новая программа носит название «Совместные биологические исследования».
Ранее Кириллов говорил, что у Минобороны есть информация о более чем ста украинских участниках биологических программ США. В силовом ведомстве проверяют американских и украинских представителей на предмет причастности к данным программам.
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