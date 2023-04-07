Минобороны: США возобновили программу строительства биолабораторий на Украине

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Якушев в институте физики металлов УРО РАН. Екатеринбург, лаборатория, наука, микроскоп, уральское отделение российской академии наук, изучение, сбор данных
На Украине возобновляется программа по строительству биолабораторий на Украине Фото:
новость из сюжета
Биолаборатории на Украине

США возобновили программу по строительству биологических лабораторий на Украине. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

«В настоящее время деятельность в рамках программы [строительства биолабораторий на Украине] возобновлена. Основными задачами на данном этапе являются продолжение строительства биолабораторий на Украине», — сказал Игорь Кириллов в ходе брифинга Минобороны РФ.

Такой вывод специалист сделал после анализа протокола совещания рабочей группы американских и украинских специалистов. Он подчеркнул, что Вашингтон расширил программу подготовки украинских биологов. По словам Кириллова, новая программа носит название «Совместные биологические исследования».

Ранее Кириллов говорил, что у Минобороны есть информация о более чем ста украинских участниках биологических программ США. В силовом ведомстве проверяют американских и украинских представителей на предмет причастности к данным программам.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

США возобновили программу по строительству биологических лабораторий на Украине. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов. «В настоящее время деятельность в рамках программы [строительства биолабораторий на Украине] возобновлена. Основными задачами на данном этапе являются продолжение строительства биолабораторий на Украине», — сказал Игорь Кириллов в ходе брифинга Минобороны РФ. Такой вывод специалист сделал после анализа протокола совещания рабочей группы американских и украинских специалистов. Он подчеркнул, что Вашингтон расширил программу подготовки украинских биологов. По словам Кириллова, новая программа носит название «Совместные биологические исследования». Ранее Кириллов говорил, что у Минобороны есть информация о более чем ста украинских участниках биологических программ США. В силовом ведомстве проверяют американских и украинских представителей на предмет причастности к данным программам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...