У Минобороны есть сведения о более чем ста украинских участниках биопрограмм США

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СК РФ проверяет должностных лиц минобороны Украины на причастность к реализации биопрограмм США Фото:
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Биолаборатории на Украине

У Министерства обороны России есть сведения о более чем ста украинских участниках биологических программ Соединенных Штатов Америки. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов.

«Всего Минобороны России располагает сведениями о более чем ста [украинских] участниках биологических программ двойного назначения», — заявил Кириллов в ходе брифинга. По его словам, Следственный комитет РФ проверяет десять граждан США, а также несколько должностных лиц минобороны Украины, на причастность к реализации этих программ.

Ранее в Минобороны РФ заявляли о том, что минздрав одной из стран Центральной Африки рассматривает версию причастности американских военных биологов к распространению вируса Эболы в 2012 году. По документам, имеющимся в распоряжении российского оборонного ведомства, США не остановили работу биолабораторий на Украине, несмотря на обещание.

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У Министерства обороны России есть сведения о более чем ста украинских участниках биологических программ Соединенных Штатов Америки. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов. «Всего Минобороны России располагает сведениями о более чем ста [украинских] участниках биологических программ двойного назначения», — заявил Кириллов в ходе брифинга. По его словам, Следственный комитет РФ проверяет десять граждан США, а также несколько должностных лиц минобороны Украины, на причастность к реализации этих программ. Ранее в Минобороны РФ заявляли о том, что минздрав одной из стран Центральной Африки рассматривает версию причастности американских военных биологов к распространению вируса Эболы в 2012 году. По документам, имеющимся в распоряжении российского оборонного ведомства, США не остановили работу биолабораторий на Украине, несмотря на обещание.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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