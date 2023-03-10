У Минобороны есть сведения о более чем ста украинских участниках биопрограмм США

10 марта 2023 в 18:16 Размер текста - 17 +

СК РФ проверяет должностных лиц минобороны Украины на причастность к реализации биопрограмм США Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Биолаборатории на Украине У Министерства обороны России есть сведения о более чем ста украинских участниках биологических программ Соединенных Штатов Америки. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов. «Всего Минобороны России располагает сведениями о более чем ста [украинских] участниках биологических программ двойного назначения», — заявил Кириллов в ходе брифинга . По его словам, Следственный комитет РФ проверяет десять граждан США, а также несколько должностных лиц минобороны Украины, на причастность к реализации этих программ. Ранее в Минобороны РФ заявляли о том, что минздрав одной из стран Центральной Африки рассматривает версию причастности американских военных биологов к распространению вируса Эболы в 2012 году. По документам, имеющимся в распоряжении российского оборонного ведомства, США не остановили работу биолабораторий на Украине, несмотря на обещание.

У Министерства обороны России есть сведения о более чем ста украинских участниках биологических программ Соединенных Штатов Америки. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов. «Всего Минобороны России располагает сведениями о более чем ста [украинских] участниках биологических программ двойного назначения», — заявил Кириллов в ходе брифинга. По его словам, Следственный комитет РФ проверяет десять граждан США, а также несколько должностных лиц минобороны Украины, на причастность к реализации этих программ. Ранее в Минобороны РФ заявляли о том, что минздрав одной из стран Центральной Африки рассматривает версию причастности американских военных биологов к распространению вируса Эболы в 2012 году. По документам, имеющимся в распоряжении российского оборонного ведомства, США не остановили работу биолабораторий на Украине, несмотря на обещание.