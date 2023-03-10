У Министерства обороны России есть сведения о более чем ста украинских участниках биологических программ Соединенных Штатов Америки. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов.
«Всего Минобороны России располагает сведениями о более чем ста [украинских] участниках биологических программ двойного назначения», — заявил Кириллов в ходе брифинга. По его словам, Следственный комитет РФ проверяет десять граждан США, а также несколько должностных лиц минобороны Украины, на причастность к реализации этих программ.
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У Министерства обороны России есть сведения о более чем ста украинских участниках биологических программ Соединенных Штатов Америки. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов. «Всего Минобороны России располагает сведениями о более чем ста [украинских] участниках биологических программ двойного назначения», — заявил Кириллов в ходе брифинга. По его словам, Следственный комитет РФ проверяет десять граждан США, а также несколько должностных лиц минобороны Украины, на причастность к реализации этих программ. Ранее в Минобороны РФ заявляли о том, что минздрав одной из стран Центральной Африки рассматривает версию причастности американских военных биологов к распространению вируса Эболы в 2012 году. По документам, имеющимся в распоряжении российского оборонного ведомства, США не остановили работу биолабораторий на Украине, несмотря на обещание.