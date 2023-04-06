06 апреля 2023

В Нижневартовске загорелся двухэтажный дом. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС в здании филармонии. Курган, мчс, пожарная машина, чс, пожарные
На месте пожара работают спасатели Фото:

В Нижневартовске произошел пожар в двухэтажном доме на улице Декабристов, 4а в старой части города. Информацию URA.RU подтвердили в городском отделе надзорной деятельности и профилактической работы МЧС.

«Сейчас проводится ликвидация последствий пожара. Дом до конца не расселен, известно, что в нем проживает две семьи. По предварительной информации, пострадавших нет», — прокомментировали в ведомстве.

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В Нижневартовске произошел пожар в двухэтажном доме на улице Декабристов, 4а в старой части города. Информацию URA.RU подтвердили в городском отделе надзорной деятельности и профилактической работы МЧС. «Сейчас проводится ликвидация последствий пожара. Дом до конца не расселен, известно, что в нем проживает две семьи. По предварительной информации, пострадавших нет», — прокомментировали в ведомстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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