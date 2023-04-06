На месте пожара работают спасатели
В Нижневартовске произошел пожар в двухэтажном доме на улице Декабристов, 4а в старой части города. Информацию URA.RU подтвердили в городском отделе надзорной деятельности и профилактической работы МЧС.
«Сейчас проводится ликвидация последствий пожара. Дом до конца не расселен, известно, что в нем проживает две семьи. По предварительной информации, пострадавших нет», — прокомментировали в ведомстве.
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