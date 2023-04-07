Минобороны: власти США разыскивают сбежавших сотрудников биолабораторий на Украине

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США пытаются скрыть утечки о незаконной биологической деятельности на Украине Фото:
новость из сюжета
Биолаборатории на Украине

США разыскивают участников биологических программ на Украине, чтобы прекратить утечки информации. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

«Для предотвращения возможной утечки сведений о незаконной деятельности Пентагона американская администрация предпринимает экстренные меры по их розыску и возвращению», — сказал Кириллов на брифинге. По его данным, многие фигуранты покинули территорию Украины.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что на Украине США возобновили биологические программы. Также Вашингтон расширил программу подготовки украинских биологов. У министерства обороны РФ есть сведения о более чем ста украинских участниках биологических программ США.

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США разыскивают участников биологических программ на Украине, чтобы прекратить утечки информации. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов. «Для предотвращения возможной утечки сведений о незаконной деятельности Пентагона американская администрация предпринимает экстренные меры по их розыску и возвращению», — сказал Кириллов на брифинге. По его данным, многие фигуранты покинули территорию Украины. Ранее в Минобороны РФ заявили, что на Украине США возобновили биологические программы. Также Вашингтон расширил программу подготовки украинских биологов. У министерства обороны РФ есть сведения о более чем ста украинских участниках биологических программ США.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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