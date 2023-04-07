Минобороны: власти США разыскивают сбежавших сотрудников биолабораторий на Украине

США разыскивают участников биологических программ на Украине, чтобы прекратить утечки информации. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.
«Для предотвращения возможной утечки сведений о незаконной деятельности Пентагона американская администрация предпринимает экстренные меры по их розыску и возвращению», — сказал Кириллов на
Ранее в Минобороны РФ заявили, что на Украине США возобновили биологические программы. Также Вашингтон расширил программу подготовки украинских биологов. У министерства обороны РФ есть сведения о более чем ста украинских участниках биологических программ США.
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