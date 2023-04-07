Курганский губернатор приедет в Екатеринбург вербовать студентов

07 апреля 2023 в 17:57 Размер текста - 17 +

Шумков приедет в Екатеринбург ради встречи с курганскими студентами из УрФУ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Студентов из Кургана, которые обучаются в Уральском федеральном университете (УрФУ) в Екатеринбурге, созывают на встречу с губернатором Шумковым. Об этом сообщается в официальной группе учебного заведения в социальной сети «ВКонтакте». «8 апреля в 13:00 в конференц-зале ТЭФ (аудитория Т-216, улица Софьи Ковалевской, 5) состоится встреча губернатора Курганской области Вадима Шумкова со студентами УрФУ. Во встречи примут участие руководители крупнейших предприятий региона, в их числе „Курганмашзавод“, „Курганстальмост“ и „Курганприбор“», — указано в посте университета. Сообщается, что на встрече с Шумковым студенты узнают про перспективы развития карьеры в Кургане и возможностях трудоустройства. Учащиеся УрФУ также смогут задать вопросы губернатору. Регистрация участников начнется в день проведения встречи с 12:20 до 12:55 часов. Ранее URA.RU писало, что курганский губернатор Вадим Шумков назвал главную задачу студентов. По его мнению, они должны использовать все возможности, которые у них есть.

Студентов из Кургана, которые обучаются в Уральском федеральном университете (УрФУ) в Екатеринбурге, созывают на встречу с губернатором Шумковым. Об этом сообщается в официальной группе учебного заведения в социальной сети «ВКонтакте». «8 апреля в 13:00 в конференц-зале ТЭФ (аудитория Т-216, улица Софьи Ковалевской, 5) состоится встреча губернатора Курганской области Вадима Шумкова со студентами УрФУ. Во встречи примут участие руководители крупнейших предприятий региона, в их числе „Курганмашзавод“, „Курганстальмост“ и „Курганприбор“», — указано в посте университета. Сообщается, что на встрече с Шумковым студенты узнают про перспективы развития карьеры в Кургане и возможностях трудоустройства. Учащиеся УрФУ также смогут задать вопросы губернатору. Регистрация участников начнется в день проведения встречи с 12:20 до 12:55 часов. Ранее URA.RU писало, что курганский губернатор Вадим Шумков назвал главную задачу студентов. По его мнению, они должны использовать все возможности, которые у них есть.