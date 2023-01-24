Курганский губернатор назвал главную задачу студентов

Глава Курганской области: студенты должны использовать все возможности, которые есть

25 января 2023 в 09:36 Размер текста - 17 +

Губернатор Вадим Шумков обратился к курганским студентам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что главной задачей студентов является использовать все возможности, которые у них есть. Об этом он заявил в своем поздравлении с Днем российского студенчества. Текст опубликован в официальном telegram-канале регионального правительства. «Ваша главная задача — максимально использовать возможности, которые у вас есть. От ваших знаний, амбиций, целеустремленности, трудолюбия зависит будущее многих последующих поколений. Вы очень нужны Курганской области. Никто за нас не сделает регион таким, каким мы хотим его видеть. Вместе у нас все получится», — говорится в поздравлении. Курганский губернатор отметил, что от качества образования зависит будущее страны. Шумков пожелал курганским студентам успехов, надежных друзей, любви, достижения целей. Также с этим праздником он поздравил преподавателей. Ранее URA.RU писало, что по словам Шумкова, от студентов требуются рабочие руки и умные головы. Тогда он также заявлял, что от учащихся вузов и техникумов зависит будущее страны.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что главной задачей студентов является использовать все возможности, которые у них есть. Об этом он заявил в своем поздравлении с Днем российского студенчества. Текст опубликован в официальном telegram-канале регионального правительства. «Ваша главная задача — максимально использовать возможности, которые у вас есть. От ваших знаний, амбиций, целеустремленности, трудолюбия зависит будущее многих последующих поколений. Вы очень нужны Курганской области. Никто за нас не сделает регион таким, каким мы хотим его видеть. Вместе у нас все получится», — говорится в поздравлении. Курганский губернатор отметил, что от качества образования зависит будущее страны. Шумков пожелал курганским студентам успехов, надежных друзей, любви, достижения целей. Также с этим праздником он поздравил преподавателей. Ранее URA.RU писало, что по словам Шумкова, от студентов требуются рабочие руки и умные головы. Тогда он также заявлял, что от учащихся вузов и техникумов зависит будущее страны.