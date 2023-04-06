Пермский бизнесмен попробовал объяснить высокие цены в «Пермских термах»

07 апреля 2023 в 18:20 Размер текста - 17 +

По мнению бизнесмена, такие цены могут быть только в тестовом режиме Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пермский бизнесмен, владелец сети рыбных магазинов в Перми Алексей Пушкарев в своих соцсетях попробовал объяснить завышенные, по мнению пермяков, цены в открывшихся недавно «Пермских термах» — 3000 рублей за день в термах. Пушкарев заявил, что если бы он открывал термы, то поступил бы точно так же. «Я решил подробнее подумать и разобраться, почему запуск решено делать именно так, как сделали в данном случае собственники. Я бы запуск делал точно также и вот почему. Во-первых, объект — новый. И необходимо проверить, как он будет работать в режиме коммерческой эксплуатации. Делать это лучше на относительно низкой посещаемости», — пишем в своем telegram-канале бизнесмен. Размышляя о том, почему в термы нельзя прийти с детьми, Пушкарев предположил, что нужно сперва убедиться, что объект полностью безопасен, прежде чем запускать детей. На этапе запуска и эксплуатации возможен выход из строя оборудования и других систем. Таким образом, Алексей Пушкарев предположил, что термы вышли в тестовый режим. И далее, если все будет работать корректно, тогда уже можно будет снизить цену «безлимита» до рыночной (2-2,5 тысяч рублей), ввести почасовые тарифы и разрешить в определенные часы посещать термы с детьми. Ранее агентство сообщало, что пермяки раскритиковали в соцсетях открывшиеся термы из-за высоких цен. В ответ на это в аккаунте «Пермских терм» в соцсети «ВКонтакте» появилось сообщение, где они сравнили себя с концернами BMW и Mercedes, указав, что на их высокие цены почему-то никто не жалуется. Ответ пермяков возмутил еще больше. В комментариях жители стали писать, что сначала нужно дорасти до таких коммерческих гигантов, чтобы сравнивать себя с ними. Многие же просто указали на неуместный тон в беседе с подписчиками. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пермский бизнесмен, владелец сети рыбных магазинов в Перми Алексей Пушкарев в своих соцсетях попробовал объяснить завышенные, по мнению пермяков, цены в открывшихся недавно «Пермских термах» — 3000 рублей за день в термах. Пушкарев заявил, что если бы он открывал термы, то поступил бы точно так же. «Я решил подробнее подумать и разобраться, почему запуск решено делать именно так, как сделали в данном случае собственники. Я бы запуск делал точно также и вот почему. Во-первых, объект — новый. И необходимо проверить, как он будет работать в режиме коммерческой эксплуатации. Делать это лучше на относительно низкой посещаемости», — пишем в своем telegram-канале бизнесмен. Размышляя о том, почему в термы нельзя прийти с детьми, Пушкарев предположил, что нужно сперва убедиться, что объект полностью безопасен, прежде чем запускать детей. На этапе запуска и эксплуатации возможен выход из строя оборудования и других систем. Таким образом, Алексей Пушкарев предположил, что термы вышли в тестовый режим. И далее, если все будет работать корректно, тогда уже можно будет снизить цену «безлимита» до рыночной (2-2,5 тысяч рублей), ввести почасовые тарифы и разрешить в определенные часы посещать термы с детьми. Ранее агентство сообщало, что пермяки раскритиковали в соцсетях открывшиеся термы из-за высоких цен. В ответ на это в аккаунте «Пермских терм» в соцсети «ВКонтакте» появилось сообщение, где они сравнили себя с концернами BMW и Mercedes, указав, что на их высокие цены почему-то никто не жалуется. Ответ пермяков возмутил еще больше. В комментариях жители стали писать, что сначала нужно дорасти до таких коммерческих гигантов, чтобы сравнивать себя с ними. Многие же просто указали на неуместный тон в беседе с подписчиками.