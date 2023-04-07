Ферма располагает площадью для выведения коров, свиней и птиц Фото: Илья Московец © URA.RU

В Миассе (Челябинская область) выставили на продажу мясное производство «Смородинская ферма». Согласно сайту объявлений Avito, готовый бизнес готовы отдать за 7,9 млн рублей.

«Продается, аренда с выкупом, обмен на авто и недвижимость. Интересно предложение, но нет на данный момент средств, мы готовы рассмотреть любые ваши предложения», — говорится в объявлении.

Продавец пишет, что производство находится в поселке Смородинка в Миассе. Площадь участка составляет 90 соток. Вся территория фермы обнесена забором.

На территории располагается двухэтажное здание, площадью 400 квадратных метров. В нем находятся мясоперерабатывающий и убойный цеха, оборудованные морозильными камерами. Также на ферме имеются здания для разведения птиц, свиней, коров. По территории расположены надворные постройки для скота. Рядом с фермой находится собственная электроподстанция, а также проходит железная дорога. Поблизости имеется водоем.