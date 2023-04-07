В Миассе продают мясную ферму. Скрин

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Верховые пожары в поселках Джабык и Запасное. Челябинская область, коровы, лесной пожар, джабык
Ферма располагает площадью для выведения коров, свиней и птиц Фото:

В Миассе (Челябинская область) выставили на продажу мясное производство «Смородинская ферма». Согласно сайту объявлений Avito, готовый бизнес готовы отдать за 7,9 млн рублей.

«Продается, аренда с выкупом, обмен на авто и недвижимость. Интересно предложение, но нет на данный момент средств, мы готовы рассмотреть любые ваши предложения», — говорится в объявлении.

Продавец пишет, что производство находится в поселке Смородинка в Миассе. Площадь участка составляет 90 соток. Вся территория фермы обнесена забором.

На территории располагается двухэтажное здание, площадью 400 квадратных метров. В нем находятся мясоперерабатывающий и убойный цеха, оборудованные морозильными камерами. Также на ферме имеются здания для разведения птиц, свиней, коров. По территории расположены надворные постройки для скота. Рядом с фермой находится собственная электроподстанция, а также проходит железная дорога. Поблизости имеется водоем.

Ферму продают почти за 8 млн рублей
Ферму продают почти за 8 млн рублей

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В Миассе (Челябинская область) выставили на продажу мясное производство «Смородинская ферма». Согласно сайту объявлений Avito, готовый бизнес готовы отдать за 7,9 млн рублей. «Продается, аренда с выкупом, обмен на авто и недвижимость. Интересно предложение, но нет на данный момент средств, мы готовы рассмотреть любые ваши предложения», — говорится в объявлении. Продавец пишет, что производство находится в поселке Смородинка в Миассе. Площадь участка составляет 90 соток. Вся территория фермы обнесена забором. На территории располагается двухэтажное здание, площадью 400 квадратных метров. В нем находятся мясоперерабатывающий и убойный цеха, оборудованные морозильными камерами. Также на ферме имеются здания для разведения птиц, свиней, коров. По территории расположены надворные постройки для скота. Рядом с фермой находится собственная электроподстанция, а также проходит железная дорога. Поблизости имеется водоем.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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