Жители Златоуста опубликовали петицию с требованием расселить аварийное общежитие

Златоустовцы потребовали расселить аварийное общежитие Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Жители Златоуста (Челябинская область) публично потребовали в петиции признать здание общежития ветхо-аварийным и расселить жителей. Как они указали в своем обращении, отопления почти нет, а один этаж выгорел при пожаре.

«Общежитие на улице Шишкина, 11, расселить обещают третий год, но продвижения нет. Батареи еле теплые, этаж сгорел полностью», — посетовали горожане в составленной петиции.

Обращение опубликовали в сервисе петиций соцсети «ВКонтакте». Златоустовцы рассказали, что обратились с претензиями в адрес губернатора области Алексея Текслера. В мэрии URA.RU указали на ответственность коммунальных организаций.

«Обязанность по содержанию общедомового имущества действующим законодательством возложена на управляющие компании. Если организация выполняет свои обязанности не должным образом, граждане вправе обратиться в контролирующий ее деятельность орган, государственную жилищную инспекцию», — заявили URA.RU в пресс-службе мэрии.

В муниципалитете сослались на регламент для признания дома аварийным. Для этого жителям необходимо получить, отметили в мэрии, заключение специализированной организации, сформировав полный пакет документов. Жители дома этого не сделали.