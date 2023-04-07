Иркутские компании призвали спасти Байкал от микропластика

Иркутские компании разработали план по привлечению внимания к загрязнению Байкала микропластиком. Как пояснили URA.RU в ассоциации «Байкал без пластика», созданной при поддержке энергохолдинга En+, это серьезная экологическая проблема, которую необходимо решать.
«Увеличение числа микропластика в Байкале — серьезная проблема, которая может быть решена только комплексом мер: привлечением общественного внимания, законодательными инициативами по запрету использования пластика на Байкале, а также совместной работой. Ощутимые результаты принесет только долгосрочная деятельность», — отметила представитель ассоциации «Байкал без пластика» Ольга Санарова.
Члены объединения договорились в 2023 году провести несколько массовых акций для привлечения внимания к проблеме. В частности, для школьников организуют городскую игру, которая научит бережному отношению к природе. Кроме того, в объединении пообещали создать рабочие группы для взаимодействия по экопроблеме с представителями самых разных сфер — туризма, образования, науки и органов власти.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!