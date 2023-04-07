Иркутские компании призвали спасти Байкал от микропластика

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Озеро Байкал., зима, озеро, лед, байкал
В Ассоциации «Байкал без пластика» привлекают внимание к загрязнению озера Фото:

Иркутские компании разработали план по привлечению внимания к загрязнению Байкала микропластиком. Как пояснили URA.RU в ассоциации «Байкал без пластика», созданной при поддержке энергохолдинга En+, это серьезная экологическая проблема, которую необходимо решать.

«Увеличение числа микропластика в Байкале — серьезная проблема, которая может быть решена только комплексом мер: привлечением общественного внимания, законодательными инициативами по запрету использования пластика на Байкале, а также совместной работой. Ощутимые результаты принесет только долгосрочная деятельность», — отметила представитель ассоциации «Байкал без пластика» Ольга Санарова.

Члены объединения договорились в 2023 году провести несколько массовых акций для привлечения внимания к проблеме. В частности, для школьников организуют городскую игру, которая научит бережному отношению к природе. Кроме того, в объединении пообещали создать рабочие группы для взаимодействия по экопроблеме с представителями самых разных сфер — туризма, образования, науки и органов власти.

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Иркутские компании разработали план по привлечению внимания к загрязнению Байкала микропластиком. Как пояснили URA.RU в ассоциации «Байкал без пластика», созданной при поддержке энергохолдинга En+, это серьезная экологическая проблема, которую необходимо решать. «Увеличение числа микропластика в Байкале — серьезная проблема, которая может быть решена только комплексом мер: привлечением общественного внимания, законодательными инициативами по запрету использования пластика на Байкале, а также совместной работой. Ощутимые результаты принесет только долгосрочная деятельность», — отметила представитель ассоциации «Байкал без пластика» Ольга Санарова. Члены объединения договорились в 2023 году провести несколько массовых акций для привлечения внимания к проблеме. В частности, для школьников организуют городскую игру, которая научит бережному отношению к природе. Кроме того, в объединении пообещали создать рабочие группы для взаимодействия по экопроблеме с представителями самых разных сфер — туризма, образования, науки и органов власти.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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