Прокуратура нашла нарушения у профсоюза, который пишет жалобы на главный танковый завод РФ

Прокуроры проверили альтернативный профсоюз «Солидарность», куда зовут вступать сотрудников свердловских предприятий Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) прокуратура провела проверку в отношении профсоюза «Солидарность», который называет себя независимой организацией и борется за права работников, в том числе «Уралвагонзавода» — главного поставщика танков для Минобороны РФ. Сотрудники надзорного ведомства нашли нарушения в деятельности организации, сообщил исполняющий обязанности прокурора Дзержинского района Николай Коваленко.

«В результате проверки установлено, что НПС „Солидарность“ осуществляет деятельность с грубыми нарушениями законодательства РФ, положений Устава. В том числе нарушаются права членов профсоюза на участие в Съезде организации; в состав выборного руководящего органа входят лица, избрание которых не проводилось; выявлены факты нецелевого расходования денежных средств руководителем организации, нарушения требований законодательства о противодействии коррупции», — цитирует Коваленко газета «Машиностроитель».

Прокуроры внесли представление руководству профсоюза с требованием устранить нарушения. В ведомстве напоминают, что ранее организация уже попадала в поле зрения силовиков — в 2016 году одного из руководителей профсоюза привлекли к уголовной ответственности по статье 315 УК РФ за неисполнение решения суда о взыскании с «Солидарности» денег после плохо оказанных юридических услуг.

На странице организации в соцсети «ВКонтакте» опубликованы копии заявлений в трудовую инспекцию о привлечении к административной ответственности различных предприятий в Свердловской области, в том числе НПК «Уралвагонзавод», за нарушение прав сотрудников. «Первое место среди работодателей злостных нарушителей трудовых прав работников, занимает НПК „Уралвагонзавод“. Главным призом для победителя становятся заявления профсоюза в государственную инспекцию труда в Свердловской области», — пишут авторы.

При этом в другом сообществе сотрудников УВЗ «ВКонтакте», более лояльных к руководству, ссылаются на данные прокурорской проверки и советуют коллегам «сто раз подумать, кто они такие, эти защитники, и вступать в это или нет». Также там указано, что один из председателей привлекался к уголовной ответственности.

«Уралвагонзавод» — крупнейший поставщик военной техники для Минобороны РФ. Предприятие выпускает танки и боевые машины поддержки танков. Ранее URA.RU сообщало, что УВЗ массово ищет сотрудников со всей России и готов обучать их. По данным губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, на заводах в регионе не хватает 15 тысяч человек.