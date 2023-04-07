Си Цзиньпин предложил Макрону разработать свой мирный план по Украине

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Европейские политики. stock, stock, Эмманюэль Макрон
Китай предложил Макрону разработать план по урегулированию конфликта на Украине Фото:

Китай предложил выступить с поддержкой любого мирного плана со стороны Парижа, который поможет урегулировать конфликт на Украине. Об этом сообщает китайская газета South China Morning Post.

«Франция и Эммануэль Макрон могут внести свой конкретный план по урегулированию украинского кризиса. Китайская сторона готова его поддержать и сыграть конструктивную роль», — приводит газета слова китайского лидера Си Цзиньпина.

Ранее Франция и Китай договорились о военном сотрудничестве. Партнерство предполагается в вопросах международной и региональной безопасности.

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Китай предложил выступить с поддержкой любого мирного плана со стороны Парижа, который поможет урегулировать конфликт на Украине. Об этом сообщает китайская газета South China Morning Post. «Франция и Эммануэль Макрон могут внести свой конкретный план по урегулированию украинского кризиса. Китайская сторона готова его поддержать и сыграть конструктивную роль», — приводит газета слова китайского лидера Си Цзиньпина. Ранее Франция и Китай договорились о военном сотрудничестве. Партнерство предполагается в вопросах международной и региональной безопасности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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