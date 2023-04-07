Франция и Китай договорились о военном сотрудничестве

Пекин и Париж договорились укрепить сотрудничество в вопросах международной и региональной безопасности. Об этом сообщается в совместном заявлении президента Франции Эммануэля Макрона и председателя КНР Си Цзиньпина.
«Китай и Франция договорились углублять взаимодействие по стратегическим вопросам, особенно углублять диалог между Южной зоной боевого командования НОАК и Тихоокеанской зоной командования французской армии. Кроме того договорились укреплять взаимопонимание по вопросам международной и региональной безопасности», —
Макрон провел к Китае. По данным Reuters, Цзиньпин пытался уговорить его противостоять США.
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