Франция и Китай договорились о военном сотрудничестве

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Саммит G20, кнр, китай, си цзиньпин
Си Цзиньпин и Эммануэль Макрон договорились о партнерстве в вопросах безопасности Фото:

Пекин и Париж договорились укрепить сотрудничество в вопросах международной и региональной безопасности. Об этом сообщается в совместном заявлении президента Франции Эммануэля Макрона и председателя КНР Си Цзиньпина.

«Китай и Франция договорились углублять взаимодействие по стратегическим вопросам, особенно углублять диалог между Южной зоной боевого командования НОАК и Тихоокеанской зоной командования французской армии. Кроме того договорились укреплять взаимопонимание по вопросам международной и региональной безопасности», — сообщает китайское агентство Синьхуа, ссылаясь на совместное заявление.

Макрон провел к Китае. По данным Reuters, Цзиньпин пытался уговорить его противостоять США.

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Пекин и Париж договорились укрепить сотрудничество в вопросах международной и региональной безопасности. Об этом сообщается в совместном заявлении президента Франции Эммануэля Макрона и председателя КНР Си Цзиньпина. «Китай и Франция договорились углублять взаимодействие по стратегическим вопросам, особенно углублять диалог между Южной зоной боевого командования НОАК и Тихоокеанской зоной командования французской армии. Кроме того договорились укреплять взаимопонимание по вопросам международной и региональной безопасности», — сообщает китайское агентство Синьхуа, ссылаясь на совместное заявление. Макрон провел к Китае. По данным Reuters, Цзиньпин пытался уговорить его противостоять США.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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