06 апреля 2023

Жители ХМАО смогут повлиять на развитие регионального спорта

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Комарова и родители инвалидов. Сургут, шумакова елена
Елена Шумакова рассказала жителям ХМАО о новом спортивном проекте Фото:

В ХМАО запустили крауд-проект «Югра на пульсе», благодаря которому жители округа путем голосования смогут повлиять на дальнейшее развитие работы учреждений спорта, работу спортивных секций и организаций. Об этом сообщила вице-губернатор округа Елена Шумакова.

«В ходе проекта „Югра на пульсе“ жители, родители, учащиеся спортивных школ, просто неравнодушные граждане смогут внести свои предложения что еще нужно сделать для развития массового и профессионального спорта в Югре. Внести предложения по работе отдельных учреждений, по развитию секций, привлечению тренеров», — рассказала Елена Шумакова в видеообращении, опубликованном в telegram-канале «Югра Z Официально».

Предложения по улучшению качества спорта и новые проекты можно предложить на портале «Открытый регион — Югра». Самые активные получат возможность войти в команду управленцев, для курирования собственных проектов.

Ранее URA.RU рассказало, что компания «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» объявила конкурс по развитию социальных проектов. Лучшие инициативы определят в номинациях «Духовность и культура», «Экология» и «Спорт», заявки принимаются до 31 мая.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

В ХМАО запустили крауд-проект «Югра на пульсе», благодаря которому жители округа путем голосования смогут повлиять на дальнейшее развитие работы учреждений спорта, работу спортивных секций и организаций. Об этом сообщила вице-губернатор округа Елена Шумакова. «В ходе проекта „Югра на пульсе“ жители, родители, учащиеся спортивных школ, просто неравнодушные граждане смогут внести свои предложения что еще нужно сделать для развития массового и профессионального спорта в Югре. Внести предложения по работе отдельных учреждений, по развитию секций, привлечению тренеров», — рассказала Елена Шумакова в видеообращении, опубликованном в telegram-канале «Югра Z Официально». Предложения по улучшению качества спорта и новые проекты можно предложить на портале «Открытый регион — Югра». Самые активные получат возможность войти в команду управленцев, для курирования собственных проектов. Ранее URA.RU рассказало, что компания «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» объявила конкурс по развитию социальных проектов. Лучшие инициативы определят в номинациях «Духовность и культура», «Экология» и «Спорт», заявки принимаются до 31 мая.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...