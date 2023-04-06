Жители ХМАО смогут повлиять на развитие регионального спорта

В ХМАО запустили крауд-проект «Югра на пульсе», благодаря которому жители округа путем голосования смогут повлиять на дальнейшее развитие работы учреждений спорта, работу спортивных секций и организаций. Об этом сообщила вице-губернатор округа Елена Шумакова.
«В ходе проекта „Югра на пульсе“ жители, родители, учащиеся спортивных школ, просто неравнодушные граждане смогут внести свои предложения что еще нужно сделать для развития массового и профессионального спорта в Югре. Внести предложения по работе отдельных учреждений, по развитию секций, привлечению тренеров», — рассказала Елена Шумакова в видеообращении, опубликованном в telegram-канале «Югра Z Официально».
Предложения по улучшению качества спорта и новые проекты можно предложить на портале «Открытый регион — Югра». Самые активные получат возможность войти в команду управленцев, для курирования собственных проектов.
Ранее URA.RU рассказало, что компания «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» объявила конкурс по развитию социальных проектов. Лучшие инициативы определят в номинациях «Духовность и культура», «Экология» и «Спорт», заявки принимаются до 31 мая.
Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.