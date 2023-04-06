Жители ХМАО смогут повлиять на развитие регионального спорта

07 апреля 2023 в 23:53 Размер текста - 17 +

Елена Шумакова рассказала жителям ХМАО о новом спортивном проекте Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В ХМАО запустили крауд-проект «Югра на пульсе», благодаря которому жители округа путем голосования смогут повлиять на дальнейшее развитие работы учреждений спорта, работу спортивных секций и организаций. Об этом сообщила вице-губернатор округа Елена Шумакова. «В ходе проекта „Югра на пульсе“ жители, родители, учащиеся спортивных школ, просто неравнодушные граждане смогут внести свои предложения что еще нужно сделать для развития массового и профессионального спорта в Югре. Внести предложения по работе отдельных учреждений, по развитию секций, привлечению тренеров», — рассказала Елена Шумакова в видеообращении, опубликованном в telegram-канале «Югра Z Официально». Предложения по улучшению качества спорта и новые проекты можно предложить на портале «Открытый регион — Югра». Самые активные получат возможность войти в команду управленцев, для курирования собственных проектов. Ранее URA.RU рассказало, что компания «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» объявила конкурс по развитию социальных проектов. Лучшие инициативы определят в номинациях «Духовность и культура», «Экология» и «Спорт», заявки принимаются до 31 мая.

В ХМАО запустили крауд-проект «Югра на пульсе», благодаря которому жители округа путем голосования смогут повлиять на дальнейшее развитие работы учреждений спорта, работу спортивных секций и организаций. Об этом сообщила вице-губернатор округа Елена Шумакова. «В ходе проекта „Югра на пульсе“ жители, родители, учащиеся спортивных школ, просто неравнодушные граждане смогут внести свои предложения что еще нужно сделать для развития массового и профессионального спорта в Югре. Внести предложения по работе отдельных учреждений, по развитию секций, привлечению тренеров», — рассказала Елена Шумакова в видеообращении, опубликованном в telegram-канале «Югра Z Официально». Предложения по улучшению качества спорта и новые проекты можно предложить на портале «Открытый регион — Югра». Самые активные получат возможность войти в команду управленцев, для курирования собственных проектов. Ранее URA.RU рассказало, что компания «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» объявила конкурс по развитию социальных проектов. Лучшие инициативы определят в номинациях «Духовность и культура», «Экология» и «Спорт», заявки принимаются до 31 мая.