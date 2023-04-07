07 апреля 2023

В Екатеринбурге простятся с погибшим десятилетним мальчиком-хоккеистом

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КХЛ. Сезон 2015/2016. ХК "Автомобилист" - ХК "Салават Юлаев". Екатеринбург, шайба в воротах
Прощание с 10-летним хоккеистом пройдет 8 апреля в 15 часов Фото:

Мальчик-хоккеист Лев Лю-Шан-Ся, который боролся инфильтративной опухолью мозга, пирамидно-мозжечковой недостаточностью и бульбарным синдромом, скончался 6 апреля. Об этом рассказала мать мальчика Елена в соцсети

«Я благодарю тебя, мой Львенок за эти счастливые дни, за эти прекрасные 10 лет, что мы были вместе. Ты мужественно и упорно сражался до последнего вдоха, люблю тебя», — написала Елена Лю-Шан-Ся на своей странице в соцсети Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Мальчик проходил лечение в Израиле. Прощание с погибшим ребенком-хоккеистом пройдет 8 апреля в 15 часов в здании на 10-м километре Сибирского тракта в первом корпусе, зал номер два, добавила Елена Лю-Шан-Ся.

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Мальчик-хоккеист Лев Лю-Шан-Ся, который боролся инфильтративной опухолью мозга, пирамидно-мозжечковой недостаточностью и бульбарным синдромом, скончался 6 апреля. Об этом рассказала мать мальчика Елена в соцсети «Я благодарю тебя, мой Львенок за эти счастливые дни, за эти прекрасные 10 лет, что мы были вместе. Ты мужественно и упорно сражался до последнего вдоха, люблю тебя», — написала Елена Лю-Шан-Ся на своей странице в соцсети Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Мальчик проходил лечение в Израиле. Прощание с погибшим ребенком-хоккеистом пройдет 8 апреля в 15 часов в здании на 10-м километре Сибирского тракта в первом корпусе, зал номер два, добавила Елена Лю-Шан-Ся.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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