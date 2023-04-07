В Екатеринбурге простятся с погибшим десятилетним мальчиком-хоккеистом

08 апреля 2023 в 01:29 Размер текста - 17 +

Прощание с 10-летним хоккеистом пройдет 8 апреля в 15 часов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Мальчик-хоккеист Лев Лю-Шан-Ся, который боролся инфильтративной опухолью мозга, пирамидно-мозжечковой недостаточностью и бульбарным синдромом, скончался 6 апреля. Об этом рассказала мать мальчика Елена в соцсети «Я благодарю тебя, мой Львенок за эти счастливые дни, за эти прекрасные 10 лет, что мы были вместе. Ты мужественно и упорно сражался до последнего вдоха, люблю тебя», — написала Елена Лю-Шан-Ся на своей странице в соцсети Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Мальчик проходил лечение в Израиле. Прощание с погибшим ребенком-хоккеистом пройдет 8 апреля в 15 часов в здании на 10-м километре Сибирского тракта в первом корпусе, зал номер два, добавила Елена Лю-Шан-Ся.

Мальчик-хоккеист Лев Лю-Шан-Ся, который боролся инфильтративной опухолью мозга, пирамидно-мозжечковой недостаточностью и бульбарным синдромом, скончался 6 апреля. Об этом рассказала мать мальчика Елена в соцсети «Я благодарю тебя, мой Львенок за эти счастливые дни, за эти прекрасные 10 лет, что мы были вместе. Ты мужественно и упорно сражался до последнего вдоха, люблю тебя», — написала Елена Лю-Шан-Ся на своей странице в соцсети Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Мальчик проходил лечение в Израиле. Прощание с погибшим ребенком-хоккеистом пройдет 8 апреля в 15 часов в здании на 10-м километре Сибирского тракта в первом корпусе, зал номер два, добавила Елена Лю-Шан-Ся.