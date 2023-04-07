Губернатор ЯНАО Артюхов меняет личного PR-консультанта

08 апреля 2023 в 05:30 Размер текста - 17 +

Олеся Нестеренко займет пост советника губернатора ЯНАО, ответственного за PR Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО Заместитель главы департамента внутренней политики ЯНАО Олеся Нестеренко займет пост ответственного за PR советника губернатора Дмитрия Артюхова. На этом посту она заменит Александру Кирксову, которая планирует перейти на другую работу в правительстве, сообщил URA.RU источник в истеблишменте региона. «Олесю Нестеренко повысили до советника губернатора Артюхова», — сообщил URA.RU источник. По словам собеседника, Кирксова, начавшая свою деятельность в команде Артюхова еще до того, как он стал губернатором ЯНАО, в скором времени перейдет на другую должность в правительстве. Обязанности заместителя начальника ДВП временно исполняет Олеся Литовских, которая при этом остается руководителем пресс-службы губернатора. В пресс-службу правительства ЯНАО агентство направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию, но на момент публикации ответ не был получен. Олеся Нестеренко на сообщения корреспондента также не ответила. Должность заместителя начальника ДВП Нестеренко получила осенью 2020 года. До этого она возглавляла пресс-службу губернатора Ямала.

Заместитель главы департамента внутренней политики ЯНАО Олеся Нестеренко займет пост ответственного за PR советника губернатора Дмитрия Артюхова. На этом посту она заменит Александру Кирксову, которая планирует перейти на другую работу в правительстве, сообщил URA.RU источник в истеблишменте региона. «Олесю Нестеренко повысили до советника губернатора Артюхова», — сообщил URA.RU источник. По словам собеседника, Кирксова, начавшая свою деятельность в команде Артюхова еще до того, как он стал губернатором ЯНАО, в скором времени перейдет на другую должность в правительстве. Обязанности заместителя начальника ДВП временно исполняет Олеся Литовских, которая при этом остается руководителем пресс-службы губернатора. В пресс-службу правительства ЯНАО агентство направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию, но на момент публикации ответ не был получен. Олеся Нестеренко на сообщения корреспондента также не ответила. Должность заместителя начальника ДВП Нестеренко получила осенью 2020 года. До этого она возглавляла пресс-службу губернатора Ямала.