Свердловчанин с фронта СВО попросил мэра передать медаль жене

Житель Тавды (Свердловская область), получивший медаль «За боевые отличия» в ходе специальной военной операции на Украине, попросил главу Тавдинского ГО Валентина Миронова передать награду жене. Об этом сообщил мэр в соцсети.
«Сегодня вручил медаль Минобороны РФ „За боевые отличия“ нашему тавдинцу, участнику специальной военной операции. Медаль мне передал сам боец Кулабин Дмитрий, и попросил вручить ее супруге Елене. Скажу для меня это большая честь, это гордость вручать заслуженные награды нашим парням», — написал Валентин Миронов в своем официальном telegram-канале.
Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.
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