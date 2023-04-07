07 апреля 2023

Свердловчанин с фронта СВО попросил мэра передать медаль жене

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Свердловчанина наградили медалью «За боевые отличия» в ходе спецоперации на Украине Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Житель Тавды (Свердловская область), получивший медаль «За боевые отличия» в ходе специальной военной операции на Украине, попросил главу Тавдинского ГО Валентина Миронова передать награду жене. Об этом сообщил мэр в соцсети.

«Сегодня вручил медаль Минобороны РФ „За боевые отличия“ нашему тавдинцу, участнику специальной военной операции. Медаль мне передал сам боец Кулабин Дмитрий, и попросил вручить ее супруге Елене. Скажу для меня это большая честь, это гордость вручать заслуженные награды нашим парням», — написал Валентин Миронов в своем официальном telegram-канале.

Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

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Житель Тавды (Свердловская область), получивший медаль «За боевые отличия» в ходе специальной военной операции на Украине, попросил главу Тавдинского ГО Валентина Миронова передать награду жене. Об этом сообщил мэр в соцсети. «Сегодня вручил медаль Минобороны РФ „За боевые отличия“ нашему тавдинцу, участнику специальной военной операции. Медаль мне передал сам боец Кулабин Дмитрий, и попросил вручить ее супруге Елене. Скажу для меня это большая честь, это гордость вручать заслуженные награды нашим парням», — написал Валентин Миронов в своем официальном telegram-канале. Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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