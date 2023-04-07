Китай направил к Тайваню военные корабли и самолеты

Китай проводит плановые учения в акватории и воздушном пространстве вокруг Тайваня

08 апреля 2023 в 07:58 Размер текста - 17 +

Официальный представитель Народно-освободительной армии КНР Ши И рассказал об учениях возле Тайваня Фото: CC BY-SA 2.0, Dmitry Terekhov, Wikimedia Commons новость из сюжета Обострение конфликта между Китаем и Тайванем Китайская армия проведет плановые учения в акватории и воздушном пространстве вокруг Тайваня. Об этом рассказал официальный представитель Народно-освободительной армии КНР Ши И. «Восточная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая с 8 по 10 апреля 2023 года в соответствии с планом организует патрулирование вокруг Тайваня и учения „Объединенный острый меч“ в Тайваньском проливе, а также в морской акватории и воздушном пространстве к северу, югу и востоку от Тайваня», — говорится в заявлении Ши И. Оно опубликовано в официальном аккаунте Восточной зоны боевого командования в китайской социальной сети WeChat. Новость по теме GT: после Украины НАТО хочет развязать войну на Тайване Министерство национальной обороны Тайваня отреагировало на планируемые учения. В Тайване зафиксировали приближение 13 военных самолетов и трех кораблей к границам страны. «Вооруженные силы Тайваня отслеживали ситуацию», — написали в официальном аккаунте ведомства в Twitter. В сообщении уточняется, что будут приняты соответствующие меры для обеспечения безопасности Тайваня. Китайская народная республика считает Тайвань своей провинцией. Бывший спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси посетила Тайвань в 2022 году, что было воспринято как поддержка сепаратизма на острове. Нынешний спикер американской палаты представителей Кевин Маккарти также провел встречу с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь в США, передает «Национальная служба новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Китайская армия проведет плановые учения в акватории и воздушном пространстве вокруг Тайваня. Об этом рассказал официальный представитель Народно-освободительной армии КНР Ши И. «Восточная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая с 8 по 10 апреля 2023 года в соответствии с планом организует патрулирование вокруг Тайваня и учения „Объединенный острый меч“ в Тайваньском проливе, а также в морской акватории и воздушном пространстве к северу, югу и востоку от Тайваня», — говорится в заявлении Ши И. Оно опубликовано в официальном аккаунте Восточной зоны боевого командования в китайской социальной сети WeChat. Министерство национальной обороны Тайваня отреагировало на планируемые учения. В Тайване зафиксировали приближение 13 военных самолетов и трех кораблей к границам страны. «Вооруженные силы Тайваня отслеживали ситуацию», — написали в официальном аккаунте ведомства в Twitter. В сообщении уточняется, что будут приняты соответствующие меры для обеспечения безопасности Тайваня. Китайская народная республика считает Тайвань своей провинцией. Бывший спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси посетила Тайвань в 2022 году, что было воспринято как поддержка сепаратизма на острове. Нынешний спикер американской палаты представителей Кевин Маккарти также провел встречу с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь в США, передает «Национальная служба новостей».