Заявления Столтенберга говорят о намерении НАТО развязать войну вокруг Тайваня, сообщает Global TimesФото: NIDS/NATO Multimedia Library
Заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что ситуация, похожая на конфликт на Украине, может начаться и в Азии, говорит о намеке чиновника НАТО о планах альянса по развязыванию войны на Тайване. Об этом пишет китайское издание Global Times.
«Слова Столтенберга о том, что происходящее сегодня в Европе может произойти и в Азии, по мнению многих, является намеком на возможное развязывание Североатлантическим альянсом войны на острове Тайвань», — говорится в материале. Автор добавил, что нескончаемая война является поддерживающим фактором для западной военной машины. Глава НАТО Столтенберг уже предпринимал попытки обострить напряженную ситуацию в Азии, а также привлечь внимание всего мира к ситуации на острове Тайвань в качестве оказания давления на Китай, заключили в материале.
Ранее уже сообщалось, что Соединенные Штаты используют конфликт на Украине для подготовки к войне с Китаем в будущем. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, заявил что США своими провокациями вокруг Тайваня сталкиваются с риском развязывания войны и повторения украинского кризиса в Азии, передают «Дни.ру».
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Заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что ситуация, похожая на конфликт на Украине, может начаться и в Азии, говорит о намеке чиновника НАТО о планах альянса по развязыванию войны на Тайване. Об этом пишет китайское издание Global Times. «Слова Столтенберга о том, что происходящее сегодня в Европе может произойти и в Азии, по мнению многих, является намеком на возможное развязывание Североатлантическим альянсом войны на острове Тайвань», — говорится в материале. Автор добавил, что нескончаемая война является поддерживающим фактором для западной военной машины. Глава НАТО Столтенберг уже предпринимал попытки обострить напряженную ситуацию в Азии, а также привлечь внимание всего мира к ситуации на острове Тайвань в качестве оказания давления на Китай, заключили в материале. Ранее уже сообщалось, что Соединенные Штаты используют конфликт на Украине для подготовки к войне с Китаем в будущем. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, заявил что США своими провокациями вокруг Тайваня сталкиваются с риском развязывания войны и повторения украинского кризиса в Азии, передают «Дни.ру».