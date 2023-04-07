Жители Тюмени смогут ходить в кино бесплатно по выходным

В Тюмени ресторан быстрого питания «Вкусно — и точка» 8 апреля открывает свой кинозал в кинотеатре «Азбука кино» в ТРЦ «Солнечный». Об этом рассказали URA.RU представители кинотеатра «Азбука». Для всех зрителей по субботам будут организованы два бесплатных показа мультиков и фильмов.
«Открытие зала и первые показы состоятся уже в эти выходные — 8 и 9 апреля. Для всех зрителей по субботам первые два сеанса в зале будут абсолютно бесплатными», — рассказали представители кинотеатра.
Ранее писали, что родные тюменцев, призванных в рамках мобилизации или заключивших контракты, получат бесплатные билеты в кино, театры и на концерты. Партнерами общественников в этой работе стали тюменская филармония, драматический театр, театр кукол, кинотеатр «Киномакс» и другие представители бизнеса.
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