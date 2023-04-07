Жители Тюмени смогут ходить в кино бесплатно по выходным

08 апреля 2023 в 11:52 Размер текста - 17 +

Первые два киносеанса по субботам будут для всех зрителей бесплатными Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюмени ресторан быстрого питания «Вкусно — и точка» 8 апреля открывает свой кинозал в кинотеатре «Азбука кино» в ТРЦ «Солнечный». Об этом рассказали URA.RU представители кинотеатра «Азбука». Для всех зрителей по субботам будут организованы два бесплатных показа мультиков и фильмов. «Открытие зала и первые показы состоятся уже в эти выходные — 8 и 9 апреля. Для всех зрителей по субботам первые два сеанса в зале будут абсолютно бесплатными», — рассказали представители кинотеатра. Ранее писали, что родные тюменцев, призванных в рамках мобилизации или заключивших контракты, получат бесплатные билеты в кино, театры и на концерты. Партнерами общественников в этой работе стали тюменская филармония, драматический театр, театр кукол, кинотеатр «Киномакс» и другие представители бизнеса.

В Тюмени ресторан быстрого питания «Вкусно — и точка» 8 апреля открывает свой кинозал в кинотеатре «Азбука кино» в ТРЦ «Солнечный». Об этом рассказали URA.RU представители кинотеатра «Азбука». Для всех зрителей по субботам будут организованы два бесплатных показа мультиков и фильмов. «Открытие зала и первые показы состоятся уже в эти выходные — 8 и 9 апреля. Для всех зрителей по субботам первые два сеанса в зале будут абсолютно бесплатными», — рассказали представители кинотеатра. Ранее писали, что родные тюменцев, призванных в рамках мобилизации или заключивших контракты, получат бесплатные билеты в кино, театры и на концерты. Партнерами общественников в этой работе стали тюменская филармония, драматический театр, театр кукол, кинотеатр «Киномакс» и другие представители бизнеса.