07 апреля 2023
06 апреля 2023

Жители Тюмени смогут ходить в кино бесплатно по выходным

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, кинотеатр, кинозал, кино
Первые два киносеанса по субботам будут для всех зрителей бесплатными Фото:

В Тюмени ресторан быстрого питания «Вкусно — и точка» 8 апреля открывает свой кинозал в кинотеатре «Азбука кино» в ТРЦ «Солнечный». Об этом рассказали URA.RU представители кинотеатра «Азбука». Для всех зрителей по субботам будут организованы два бесплатных показа мультиков и фильмов.

«Открытие зала и первые показы состоятся уже в эти выходные — 8 и 9 апреля. Для всех зрителей по субботам первые два сеанса в зале будут абсолютно бесплатными», — рассказали представители кинотеатра.

Ранее писали, что родные тюменцев, призванных в рамках мобилизации или заключивших контракты, получат бесплатные билеты в кино, театры и на концерты. Партнерами общественников в этой работе стали тюменская филармония, драматический театр, театр кукол, кинотеатр «Киномакс» и другие представители бизнеса.

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В Тюмени ресторан быстрого питания «Вкусно — и точка» 8 апреля открывает свой кинозал в кинотеатре «Азбука кино» в ТРЦ «Солнечный». Об этом рассказали URA.RU представители кинотеатра «Азбука». Для всех зрителей по субботам будут организованы два бесплатных показа мультиков и фильмов. «Открытие зала и первые показы состоятся уже в эти выходные — 8 и 9 апреля. Для всех зрителей по субботам первые два сеанса в зале будут абсолютно бесплатными», — рассказали представители кинотеатра. Ранее писали, что родные тюменцев, призванных в рамках мобилизации или заключивших контракты, получат бесплатные билеты в кино, театры и на концерты. Партнерами общественников в этой работе стали тюменская филармония, драматический театр, театр кукол, кинотеатр «Киномакс» и другие представители бизнеса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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