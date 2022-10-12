Семьи мобилизованных тюменцев получат бесплатные билеты в кино

13 октября 2022 в 14:02 Размер текста - 17 +

Родные военнослужащих смогут бесплатно посмотреть фильмы или сходить в театр (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Родные тюменцев, призванных в рамках мобилизации или заключивших контракты, получат бесплатные билеты в кино, театры и на концерты. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального отделения «Молодой гвардии». «Семьям мобилизованных солдат и тех, кто заключил контракты, будут предоставляться льготные услуги в социально-культурной сфере. Это бесплатные сертификаты и приглашения в кино, на концерты, театральные представления», — рассказали URA.RU в пресс-службе общественной организации. Партнерами общественников в этой работе стали тюменская филармония, драматический театр, театр кукол, кинотеатр «Киномакс» и другие представители бизнеса. Чтобы получить билеты родным военнослужащих нужно позвонить по телефону 79-87-43 или написать в группу тюменского отделения «Молодой гвардии» в социальной сети «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало, что семьям мобилизованных готовы оказать и бытовую помощь. К примеру, отвести детей в детский сад или на кружки, или же доставить продукты на дом.

Родные тюменцев, призванных в рамках мобилизации или заключивших контракты, получат бесплатные билеты в кино, театры и на концерты. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального отделения «Молодой гвардии». «Семьям мобилизованных солдат и тех, кто заключил контракты, будут предоставляться льготные услуги в социально-культурной сфере. Это бесплатные сертификаты и приглашения в кино, на концерты, театральные представления», — рассказали URA.RU в пресс-службе общественной организации. Партнерами общественников в этой работе стали тюменская филармония, драматический театр, театр кукол, кинотеатр «Киномакс» и другие представители бизнеса. Чтобы получить билеты родным военнослужащих нужно позвонить по телефону 79-87-43 или написать в группу тюменского отделения «Молодой гвардии» в социальной сети «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало, что семьям мобилизованных готовы оказать и бытовую помощь. К примеру, отвести детей в детский сад или на кружки, или же доставить продукты на дом.