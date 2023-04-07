Власти Магнитогорска назвали фейками публикации в соцсетях о высадке детей из трамваев

Мэрия Магнитогорска: жалобы о высадке детей из трамваев являются фейками

Мэрия Магнитогорска заступилась за кондукторов в конфликте с подростками Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Администрация Магнитогорска (Челябинская область) назвала фейками публикации в соцсетях о высадке детей из трамваев. По мнению властей, подростки сами провоцируют сотрудников городского транспорта и снимают это на видео, чтобы добиться к себе внимания в местных пабликах.

«В последнее время в городских социальных сетях стали появляться публикации о якобы конфликтных работниках общественного транспорта и о фактах неправомерной высадки детей из трамвая. Инциденты не находят подтверждения, но портят репутацию сотрудников», — говорится в заявлении мэрии Магнитогорска.

По мнению властей, подростки в погоне за хайпом провоцируют кондукторов, нарушают общественный порядок, специально снимая это на видео ради лайков в соцсетях. Пользователи пабликов разбираться в причинах произошедшего обычно не хотят, считают в мэрии. Там отметили, что «Маггортранс» работает в соответствии со всеми нормативными и законодательными актами. Власти предупредили родителей о штрафах за неисполнение обязанностей по воспитанию детей. К этой категории правонарушения можно отнести агрессивное поведение в общественном транспорте, оскорбление пассажиров, распитие спиртного и прочее.

Ранее сообщалось, что в Магнитогорске кондуктор трамвая №17 высадил девочку, которая забыла справку, предоставляющую право проезда со скидкой. Мать девочки намерена разбираться с руководством трамвайного депо.