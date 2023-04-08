The Associated Press узнала о новых американских методах борьбы с Россией

The Associated Press: чиновники минфина США будут лично уговаривать европейский бизнес разорвать связи с РФ
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Соединенные Штаты Америки. США, нью йорк, статуя свободы
Эксперты из США будут склонять иностранные компании отказаться от сотрудничества с Россией, отметил Фатима Хуйсен Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Министерство финансов США отправит специалистов по санкциям в страны Европы, которые продолжают ввести бизнес с Россией. Об этом сообщил журналист Фатима Хусейн в материале для агентства The Associated Press, отметив, что специалисты будут оказывать давление на иностранные компании.

«Специалисты по санкциям и финансированию терроризма отправятся в Европу в этом месяце, чтобы встретиться с руководителями финансовых учреждений Швейцарии, Италии и Германии. Они планируют узнать информацию о потенциально уклоняющихся от санкций компаниях и предупредить их о наказаниях за несоблюдение международных санкций», — сообщил журналист Фатима Хусейн в своем материале.

Отмечается, что специалисты приедут также в Казахстан. Они планируют призвать частный сектор страны отказаться от экономических связей с Россией. Вместо российского партнера эксперты планируют склонить компании к торговле с другими странами.

После начала спецоперации страны Запада стали вводить против РФ санкции и прекращать экономическое сотрудничество. Таким образом планировалось уменьшить бюджет России, который идет на нужды СВО.

В апреле 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что санкции — это надолго. Он отметил, что в РФ стоит продолжать курс по замещению импортных технологий. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что без российских ресурсов Европа теряет свою промышленность, производство в ЕС становится нерентабельным, сообщают «Дни ру».

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Министерство финансов США отправит специалистов по санкциям в страны Европы, которые продолжают ввести бизнес с Россией. Об этом сообщил журналист Фатима Хусейн в материале для агентства The Associated Press, отметив, что специалисты будут оказывать давление на иностранные компании. «Специалисты по санкциям и финансированию терроризма отправятся в Европу в этом месяце, чтобы встретиться с руководителями финансовых учреждений Швейцарии, Италии и Германии. Они планируют узнать информацию о потенциально уклоняющихся от санкций компаниях и предупредить их о наказаниях за несоблюдение международных санкций», — сообщил журналист Фатима Хусейн в своем материале. Отмечается, что специалисты приедут также в Казахстан. Они планируют призвать частный сектор страны отказаться от экономических связей с Россией. Вместо российского партнера эксперты планируют склонить компании к торговле с другими странами. После начала спецоперации страны Запада стали вводить против РФ санкции и прекращать экономическое сотрудничество. Таким образом планировалось уменьшить бюджет России, который идет на нужды СВО. В апреле 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что санкции — это надолго. Он отметил, что в РФ стоит продолжать курс по замещению импортных технологий. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что без российских ресурсов Европа теряет свою промышленность, производство в ЕС становится нерентабельным, сообщают «Дни ру».
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