Путин: санкции — это надолго

Антироссийские западные санкции будут длиться долго. Об этом рассказал президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета, посвященном развитию промышленности страны в условиях санкционного давления. Он также призвал ориентироваться на преобразования, которые обеспечат суверенное развитие России.
«Санкции, конечно, надолго, поэтому наряду с первоочередными мерами замещения импортных технологий и продуктов здесь нужны средне- и долгосрочные преобразования, направленные на стратегические цели именно суверенного развития страны», — заявил Владимир Путин. Текст его выступления опубликован на официальном сайте Кремля.
Владимир Путин отметил уже достигнутые успехи России в рамках санкционного давления. В стране нарастили производство, а также были наладили новые экспортные связи.
Страны Запада ввели антироссийские санкции в ответ на начало специальной военной операции на Украине. Многие эксперты и политики отмечают, что влияние санкций на российскую экономику не такое масштабное, как ожидалось. Способность России адаптироваться к новым условиям оценил премьер Венгрии Виктор Орбан, передает RT.
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