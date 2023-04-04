Путин: санкции — это надолго

Путин призвал готовиться к тому, что санкции продлятся долго
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Владимир Путин на пленарном заседании форума АСИ. Москва, портрет, путин владимир
Владимир Путин призвал ориентироваться на суверенное развитие России Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Антироссийские западные санкции будут длиться долго. Об этом рассказал президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета, посвященном развитию промышленности страны в условиях санкционного давления. Он также призвал ориентироваться на преобразования, которые обеспечат суверенное развитие России.

«Санкции, конечно, надолго, поэтому наряду с первоочередными мерами замещения импортных технологий и продуктов здесь нужны средне- и долгосрочные преобразования, направленные на стратегические цели именно суверенного развития страны», — заявил Владимир Путин. Текст его выступления опубликован на официальном сайте Кремля.

Владимир Путин отметил уже достигнутые успехи России в рамках санкционного давления. В стране нарастили производство, а также были наладили новые экспортные связи.

Страны Запада ввели антироссийские санкции в ответ на начало специальной военной операции на Украине. Многие эксперты и политики отмечают, что влияние санкций на российскую экономику не такое масштабное, как ожидалось. Способность России адаптироваться к новым условиям оценил премьер Венгрии Виктор Орбан, передает RT.

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Антироссийские западные санкции будут длиться долго. Об этом рассказал президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета, посвященном развитию промышленности страны в условиях санкционного давления. Он также призвал ориентироваться на преобразования, которые обеспечат суверенное развитие России. «Санкции, конечно, надолго, поэтому наряду с первоочередными мерами замещения импортных технологий и продуктов здесь нужны средне- и долгосрочные преобразования, направленные на стратегические цели именно суверенного развития страны», — заявил Владимир Путин. Текст его выступления опубликован на официальном сайте Кремля. Владимир Путин отметил уже достигнутые успехи России в рамках санкционного давления. В стране нарастили производство, а также были наладили новые экспортные связи. Страны Запада ввели антироссийские санкции в ответ на начало специальной военной операции на Украине. Многие эксперты и политики отмечают, что влияние санкций на российскую экономику не такое масштабное, как ожидалось. Способность России адаптироваться к новым условиям оценил премьер Венгрии Виктор Орбан, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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