«Монополия» пропадает из российских магазинов

08 апреля 2023 в 12:20 Размер текста - 17 +

Поставщики игры считают, что «Монополию» не получится привозить по параллельному импорту Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU Из российских магазинов пропала популярная игра «Монополия». К этому привел уход с российского рынка американской компании Hasbro, которой принадлежат права на игру. «Так, классической „Монополии“ нет в розничных точках сети „Мосигра“ и в магазинах Hobby Games (принадлежат компании Hobby World, позиционирующей себя как крупнейшее издательство настольных игр в России — прим. ред.)», — пишет РБК. Правообладатель «Монополии» американская компания Hasbro покинула Россию. Поставщики считают, что игру не получится привезти по параллельному импорту, потому что все игры требуют перевода. Уточняется, что остатки запасов прошлого года остались в сети детских товаров «Детский мир». Ряд зарубежных компаний объявил о решении уйти из России в ответ на начало специальной военной операции. Тем не менее, не все компании уходят с российского рынка «сжигая мосты», как правило, их продают по договору, предусматривающему возможность выкупа, передает «Ридус».

Из российских магазинов пропала популярная игра «Монополия». К этому привел уход с российского рынка американской компании Hasbro, которой принадлежат права на игру. «Так, классической „Монополии“ нет в розничных точках сети „Мосигра“ и в магазинах Hobby Games (принадлежат компании Hobby World, позиционирующей себя как крупнейшее издательство настольных игр в России — прим. ред.)», — пишет РБК. Правообладатель «Монополии» американская компания Hasbro покинула Россию. Поставщики считают, что игру не получится привезти по параллельному импорту, потому что все игры требуют перевода. Уточняется, что остатки запасов прошлого года остались в сети детских товаров «Детский мир». Ряд зарубежных компаний объявил о решении уйти из России в ответ на начало специальной военной операции. Тем не менее, не все компании уходят с российского рынка «сжигая мосты», как правило, их продают по договору, предусматривающему возможность выкупа, передает «Ридус».