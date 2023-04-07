В курганском городе появились 350 новых рабочих мест

После открытия ТЦ в Шадринске появится 350 новых рабочих мест Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Шадринске (Курганская область) 8 апреля прошло открытие торгового центра. Благодаря этому объекту появится около 350 новых рабочих мест, сообщает губернатор Курганской области Вадим Шумков.

«Вводим ТЦ площадью более 16 тысяч квадратных метров. Этот объект дает городу новые налоги и около 350 новых рабочих мест», — сообщает Шумков в своем telegram-канале.

Как отмечает губернатор, создание новых объектов благоустройства, ремонт детских садов, школ и больниц стали для Шадринска «доброй традицией города». «Спасибо всем, кто понимает и поддерживает», — пишет он.

Ранее URA.RU писало, что Шадринск вошел в топ самых комфортных для проживания городов Курганской области. Он находится на втором месте, набрав 190 баллов. Эксперты проводили анализ по 36 различным показателям.