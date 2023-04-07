07 апреля 2023

Курганский губернатор нашел способ, как привлечь в регион 30 млрд рублей

Губернатор Курганской области Вадим Шумков подписал соглашения на 29,6 млрд рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание общественной молодежной палаты. Курган, чиновник, законопроект, документы, заседание, руки, авторучка, бумаги к совещанию, депутат
Губернатор подписал соглашения с рядом российских предприятий Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков подписал ряд соглашений, которые могут принести региону 29,6 млрд рублей инвестиций. Об этом сообщается в пресс-службе правительства Курганской области.

«7 апреля в Москве Вадим Шумков провел переговоры с инвесторами и подписал соглашения. В перспективе они принесут Курганской области 29,6 млрд рублей инвестиций», — сообщает правительство в своем telegram-канале.

Соглашения подписаны с АО «НПО „Высокоточные комплексы“ (входит в госкорпорацию „Ростех“), ООО „Уральская агропромышленная группа“, РАТМ холдингом (в него входит Катайский насосный завод), „Бинофарм Групп“ (куда входит завод „Синтез“), ООО „Корпорация СТС“, АО „Атомредметзолото“, ООО „НПО ‚Бентонит‘ и ООО ‚ЛД Фитинг‘. Сотрудничество с предприятиями, по информации правительства, поможет в создании дополнительных рабочих мест, строительстве индустриальных парков и запуске новых инвестиционных проектов.

Ранее URA.RU писало, что холдинг «Высокоточные комплексы» поможет Курганской области создать новые рабочие места в различных отраслях экономики. Двустороннее соглашение предусматривает сотрудничество в сфере социально-экономического развития региона.

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков подписал ряд соглашений, которые могут принести региону 29,6 млрд рублей инвестиций. Об этом сообщается в пресс-службе правительства Курганской области. «7 апреля в Москве Вадим Шумков провел переговоры с инвесторами и подписал соглашения. В перспективе они принесут Курганской области 29,6 млрд рублей инвестиций», — сообщает правительство в своем telegram-канале. Соглашения подписаны с АО «НПО „Высокоточные комплексы“ (входит в госкорпорацию „Ростех“), ООО „Уральская агропромышленная группа“, РАТМ холдингом (в него входит Катайский насосный завод), „Бинофарм Групп“ (куда входит завод „Синтез“), ООО „Корпорация СТС“, АО „Атомредметзолото“, ООО „НПО ‚Бентонит‘ и ООО ‚ЛД Фитинг‘. Сотрудничество с предприятиями, по информации правительства, поможет в создании дополнительных рабочих мест, строительстве индустриальных парков и запуске новых инвестиционных проектов. Ранее URA.RU писало, что холдинг «Высокоточные комплексы» поможет Курганской области создать новые рабочие места в различных отраслях экономики. Двустороннее соглашение предусматривает сотрудничество в сфере социально-экономического развития региона.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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