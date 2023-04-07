Холдинг «Ростеха» поможет создавать курганскому правительству новые рабочие места

Договор о сотрудничестве был подписан 7 апреля в Москве Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в госкомпанию «Ростех») и правительство Курганской области будут вместе работать над реализацией инвестиционных проектов по созданию рабочих мест в различных отраслях экономики. Двустороннее соглашение было подписан в Москве 7 апреля, сообщили в пресс-службе российского холдинга.

«Договор предусматривает сотрудничество в сфере социально-экономического развития региона <…> для улучшения инвестиционного климата, развития промышленного производства и создания новых рабочих мест. Cоглашение подписали заместитель гендиректора компании „Высокоточные комплексы“ Александр Дерновой и губернатор Курганской области Вадим Шумков», — пояснили в пресс-службе холдинга, пишет ТАСС.

Договор также предусматривает совестную работу сторон по привлечению кадров на предприятия. В регионе будут проводиться ярмарки вакансий, выездные встречи с претендентами и профилирование безработных граждан.

Ранее URA.RU писало, что Курганский машиностроительный завод (входит в холдинг «Высокоточные комплексы») за прошедшие четыре месяца принял на работу порядка 1,5 тысяч новых кадров. В компании заявили, что готовы принять еще столько же из-за увеличения объемов производства.