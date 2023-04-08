В Москве началась церемония прощания с военкором Татарским. Видео

08 апреля 2023 в 14:09 Размер текста - 17 +

С военкором Владленом Татарским прощаются в Москве Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета При взрыве в Санкт-Петербурге погиб военкор Владлен Татарский В Москве началась церемония прощания с военным корреспондентом Владленом Татарским (Максимом Фоминым). Церемония проходит на Троекуровском кладбище. Проститься с Татарским пришли сотни людей, среди которых родные и близкие военкора, его коллеги и поклонники. «Он объяснял в первую очередь то, что ребята пришли на войну, чтобы война не пришла к вам в города, чтобы остановить врага здесь и сейчас, поэтому и стал целью для киевского режима», — сказал военный обозреватель Даниил Безносов, его цитируют «Известия». Попрощаться с Татарским пришел его друг — музыкант Аким Апачев: «Они его убили, но породили легенду: теперь мы прекрасно понимаем с кем и для чего воюем». За работу Владлена Татарского поблагодарил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин: «Сегодня я хочу сказать слова благодарности Владлену Татарскому от себя и от бойцов ЧВК „Вагнер“. Владлен Татарский сделал многое для того, чтобы мы могли идти к победе и уничтожать врага. Спасибо ему за это, мы будем помнить его всегда. Он — солдат, который остается вместе с нами, голос которого будет жить всегда и говорить только правду». Пригожин также приехал на церемонию прощания. Он принес на похороны именную кувалду от бойцов ЧВК «Вагнер». Владлен Татарский был убит в Санкт-Петербурге 2 апреля. Во время его творческого вечера в петербургском кафе был совершен теракт. Взрывное устройство было пронесено на творческий вечер в статуэтке, подаренной военкору. В совершении теракта обвинили 26-летнюю Дарью Трепову. Во время взрыва пострадали 42 человека, передает « Газета.ру ». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Москве началась церемония прощания с военным корреспондентом Владленом Татарским (Максимом Фоминым). Церемония проходит на Троекуровском кладбище. Проститься с Татарским пришли сотни людей, среди которых родные и близкие военкора, его коллеги и поклонники. «Он объяснял в первую очередь то, что ребята пришли на войну, чтобы война не пришла к вам в города, чтобы остановить врага здесь и сейчас, поэтому и стал целью для киевского режима», — сказал военный обозреватель Даниил Безносов, его цитируют «Известия». Попрощаться с Татарским пришел его друг — музыкант Аким Апачев: «Они его убили, но породили легенду: теперь мы прекрасно понимаем с кем и для чего воюем». За работу Владлена Татарского поблагодарил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин: «Сегодня я хочу сказать слова благодарности Владлену Татарскому от себя и от бойцов ЧВК „Вагнер“. Владлен Татарский сделал многое для того, чтобы мы могли идти к победе и уничтожать врага. Спасибо ему за это, мы будем помнить его всегда. Он — солдат, который остается вместе с нами, голос которого будет жить всегда и говорить только правду». Пригожин также приехал на церемонию прощания. Он принес на похороны именную кувалду от бойцов ЧВК «Вагнер». Владлен Татарский был убит в Санкт-Петербурге 2 апреля. Во время его творческого вечера в петербургском кафе был совершен теракт. Взрывное устройство было пронесено на творческий вечер в статуэтке, подаренной военкору. В совершении теракта обвинили 26-летнюю Дарью Трепову. Во время взрыва пострадали 42 человека, передает «Газета.ру».