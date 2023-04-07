Российские бойцы сразятся на кулаках в Перми

Кулачные бои пройдут 22 апреля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Перми 22 апреля пройдет турнир кулачных боев. Участие примут бойцы из Москвы, Казани, Екатеринбурга, Саратова и других регионов, сообщает лига «Волго-Урал FIGHT».

«Сильнейший файт-кард, все это произойдет у нас на турнире. Будут представители из Пермского края и таких регионов страны, как Москва, Казань, Екатеринбург, Саратов, УФА и других», — сообщает лига в своем паблике в соцсети «ВКонтакте».

По словам организаторов, в турнире примет участие боец лиги TOP DOG Андрей «Белый» Акимов — он сойдется в главном бою с Василием Поднебесным. Еще один поединок пройдет между Али Рахмоновым и Виталием Деревягиным. «Непримиримые соперники. Бой состоится в перчатках, так как Али еще не залечил руку после последнего поединка. Развязка этого противостояния станет известна только на турнире», — отмечают организаторы.

Ранее URA.RU писало, что в Перми объявили о проведении турнира кулачных боев. Главным событием стал бой между чемпионом Пермского края по ММА Максимом Барминым и чемпионом Башкортостана по боксу Худоером Абдулхакимовым.